Kirli Sepeti'ne iki oyuncu veda ediyor

NOW’ın fenomen dizisi “Kirli Sepeti”, yeni sezonda da devam eden projeler arasında yer alıyor. Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği MedYapım imzalı dizinin yeni sezon hikayesi ise değişiyor. Yeni sezonda sitedeki bazı zengin ailelere veda ediliyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; bu gelişmenin ardından ilk açıklamayı Halil İbrahim Ceyhan yapmış ve yeni sezonda ekipte yer almayacağını duyurmuştu.
Ayrılıklara yeni isimler katıldı. Dizinin Feyyaz’ı Serhat Kılıç ile Nergis’i Gözde Seda Altuner ekibe veda etti. “Kirli Sepeti” ekibinde önümüzdeki günlerde yeni ayrılıklar yaşanacak.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.