30 May 2024 - 17:44- Magazin G:

Kirli Sepeti'ne iki oyuncu veda ediyor

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Kirli Sepeti dizisinde sezon finali öncesi oyuncu Serhat Kılıç ile Gözde Seda Altuner ayrıldı.

Kirli Sepeti'ne iki oyuncu veda ediyor mask
Kirli Sepeti'ne iki oyuncu veda ediyor
Kirli Sepeti'ne iki oyuncu veda ediyor
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NOW’ın fenomen dizisi “Kirli Sepeti”, yeni sezonda da devam eden projeler arasında yer alıyor. Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği MedYapım imzalı dizinin yeni sezon hikayesi ise değişiyor. Yeni sezonda sitedeki bazı zengin ailelere veda ediliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; bu gelişmenin ardından ilk açıklamayı Halil İbrahim Ceyhan yapmış ve yeni sezonda ekipte yer almayacağını duyurmuştu.

Ayrılıklara yeni isimler katıldı. Dizinin Feyyaz’ı Serhat Kılıç ile Nergis’i Gözde Seda Altuner ekibe veda etti. “Kirli Sepeti” ekibinde önümüzdeki günlerde yeni ayrılıklar yaşanacak.

Kirli Sepeti'ne iki oyuncu veda ediyor
Kirli Sepeti'ne iki oyuncu veda ediyor

Kaynak: KARAR

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30 May 2024 - 17:44 - Magazin

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