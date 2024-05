Kredi kartıyla kurbanlık almak caiz mi? Alanya Müftüsü açıkladı

KURBAN Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte kurbanlık telaşı da baş gösterdi. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz? Konu ile ilgili Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan, “Kurban ibadeti tarihsel bir ibadettir. Kurban ifadesi sevgiyi ve saygıyı ifade eden bir kavramdır. İslamda da önemli yer tutmaktadır. Bayram sevinci ile fakir ve fukaranın yanında yer almaktadır. Kurban ibadetinde devede 5, sığırda 2 yaş, koyunda ve keçide birer yaş olması gerekir. Kurbanlığın sıhhatli olması gözünün, kulağının sağlam olması, hasta olmaması ve çok zayıf olmaması gibi bir takımlar sebepler var. Eğer bunlardan birisi olursa kurban edilmesi doğru olmaz. Koyunlarda bir sorun yaşamıyoruz ama sığır konusunda toplumda ciddi bir problem var. Sığırda 2 yaşını doldurmayan, kapak açmayan hayvanların kurban edilemeyeceğini edenlerin de asla kurban ibadetini yerine getiremeyeceklerini bilmesi lazım. Her şeyin bir ölçüsü ve bir kıvamı var. Sığırda ki bu hassasiyete dikkat etmemiz lazım” dedi.





KREDİ KARTIYLA KURBANLIK ALINIR MI?





Kredi kartıyla kurbanlık alınıp alınamayacağı sorusuna cevap veren müftü Dr. İhsan İlhan, “Kurban ibadetinin konumu farklıdır, kurbanı alma ayrı bir olaydır. Çünkü kurban almak ticari bir muameledir. Eğer kişi kredi kartından aldığı kurbanın ödemesini tam zamanında yapmış ise bunda bir sakınca yoktur ve bu bir alışveriş çeşididir. Nasıl ki diğer gıdalarda kredi kartını kullanırken bir sakınca yoksa kurban ibadetinde de alınmasında bir sakınca yoktur. Ancak ben kurban keseyim diye gider kredi çekerse ve bu şekilde kurban keserse, burada bir ibadeti yaparken bir harama düşme söz konusu olduğundan dolayı bu doğru değildir” ifadelerini kullandı.



‘AİLENİN HER BİREYİ KURBAN KESMEK ZORUNDA DEĞİL’



İslam dininin her şeyiyle açık olduğunu belirten İlhan, “İslam insanlara çekemeyeceği bir görevi vermiyor. Yapamayacağı bir vazifeyi yüklemiyor. Kurbanı dinen zengin dediğimiz, zekat veren, hacca gidebilecek durumda olan müslümanların kesmesi lazım. Özellikle zekat boyutu çok önemli. Ailede her kişiye bir tane kurban diye bir şey söz konusu değildir. Peygamberimiz adına kesilen kurbanlar vardır bunlar da son zamanlarda uydurulmuş ve ibadet diye millete yutturulan bir ibadet şeklidir. Kesinlikle böyle bir ibadet yok. Özellikle kurban konusunda çok büyük istismarlar var. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Dinimizde her şey açık ve nettir. Bir sığır 7 kişiye kadar kurban edilebilir. 1 koyunun ve keçinin de 1 kişiye kurban edilmesi esastır” diye konuştu.



‘ZİNCİR MARKETLERDE ŞAİBE OLDUĞUNU DUYUYORUZ’



Zincir marketlerden alınan kurbanlıklarda şaibe olabileceğini söyleyen İlhan, “Kurban ibadetini de en güvenilir bir biçimde yapmamız gerekiyor. Zincir marketler noktasında ciddi şaibeler olduğunu duyuyoruz ve bu konuda biz bildiklerimizi ifade ediyoruz. İbadetimizi kendi elimizle yapmaya gayret edelim. Kurban bir ibadettir aynı zamanda kültür ve medeniyettir. Kurbanı evimizde kesmeyi tercih edelim. Vekalet verecekse de en güvendiği kurumlardan vermesi gerekiyor. Biz hakikatleri söylemek için varız” şeklinde konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)