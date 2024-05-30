Alanya'da ilginç görüntü: Yılanlar birbirine dolandı

Alanya'da birbirlerine dolanan iki yılan, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İncekum Mahallesi'nde yol kenarında birbirine dolanan yılanlar, yaptıkları hareketleriyle ilginç görüntü oluşturdu.
Bölgeden geçen bir vatandaş, cep telefonuyla yılanların görüntüsünü çekti. Görüntülerde, birbirine dolanan yılanların, birlikte hareket ederek, ilerlediği görülüyor.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.