30 May 2024 - 17:30- Gündem G:

Alanya'da ilginç görüntü: Yılanlar birbirine dolandı

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İncekum'da yol kenarında birbirlerine dolanan iki yılan, bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Alanya'da ilginç görüntü: Yılanlar birbirine dolandı
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Alanya'da birbirlerine dolanan iki yılan, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İncekum Mahallesi'nde yol kenarında birbirine dolanan yılanlar, yaptıkları hareketleriyle ilginç görüntü oluşturdu.

Bölgeden geçen bir vatandaş, cep telefonuyla yılanların görüntüsünü çekti. Görüntülerde, birbirine dolanan yılanların, birlikte hareket ederek, ilerlediği görülüyor.

Kaynak: AA

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30 May 2024 - 17:30 AA Antalya- Gündem

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