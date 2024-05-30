ALKÜ’nün çabaları sonuç verdi! DGS de artık Alanya’da yapılacak

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi ( ALKÜ), gelişmek ve ilerlemek adına yaptığı projelerle bölgesine katkılar sunmaya devam ediyor. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy arasında yapılan istişareler sonucunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Millî Savunma Üniversitesi Sınavı’nın (MSÜ) ardından Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) da artık Alanya’da yapılacağı müjdelendi. Geçmiş yıllarda Antalya'da gerçekleştirilen DGS, Rektör Türkdoğan'ın çabaları sonucunda bu yıl ilk kez 30 Haziran 2024 tarihinde Alanya'da yapılacak. İlk kez Alanya’da gerçekleşecek olan DGS, Alanya'nın yanı sıra Gazipaşa, Gündoğmuş, Anamur, Sarıveliler, Bozyazı gibi yakın ilçelerde ikamet eden adaylara büyük kolaylık sağlayacak.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ALKÜ, SINAV SORUMLULUĞUNU BAŞARIYLA YÖNETİYOR”





ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, bu adımın ilçede yaşayan adayların eğitim süreçlerini kolaylaştıracağını belirterek sınavların Alanya'da gerçekleştirilmesinin öğrenciler ve aileleri için büyük bir rahatlık sağlayacağını vurguladı. Rektör Türkdoğan, “ALKÜ, ÖSYM sınavlarında başarılı bir grafik çiziyor. ÖSYM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bizim bu başarımızı gördü. DGS ile Alanya, sınav merkezi olarak önemini daha da artırmış bulunuyor. Bu önemli gelişme ile birlikte Alanya’da ve Alanya’ya yakın ilçelerde yaşayan adaylar artık DGS için Antalya'ya gitmek zorunda kalmayacak. Bu sayede ulaşım ve konaklama gibi zahmetlerden kurtulacak olan adaylar, sınavlarına daha rahat ve stresten uzak bir şekilde hazırlanabilecekler. ÖSYM nezdinde diğer ÖSYM sınavlarının da Alanya’da yapılması için girişimlerimiz sürüyor. Başarımız sayesinde kademe kademe diğer sınav türlerinin de Alanya’ya verileceğine inanıyorum. Desteklerini esirgemeyen ÖSYM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca DGS'ye katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum.” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi