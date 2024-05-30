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Armağan Çağlayan ilginç çıkış: Sokak köpeği saldırılarını basın abartıyor

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Başıboş sokak köpekleri sorunu ülke gündeminde yerini korurken televizyoncu ve sunucu Armağan Çağlayan'dan dikkatleri çeken bir açıklama geldi. Sokak köpeklerinin saldırdığı bazı mağdurların vücut parçalarını yediğine inanmayan Çağlayan bu konunun basın tarafından abartıldığını dile getirdi.

Armağan Çağlayan ilginç çıkış: Sokak köpeği saldırılarını basın abartıyor mask
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Başıboş sokak köpeklerinin saldırılarına uğrayan mağdur sayısının gittikçe artmasıyal konu TBMM gündemine taşındı ve tartışmalar da yaşanmaya başladı. Armağan Çağlayan da YouTube kanalında konunun taraflarını ağırlayarak bir program hazırladı.

'AİLEMDEN KİMSE ISIRILMADI'

Sokak köpeklerinin kimseye zarar vermediğini söyleyen Çağlayan, "Beni bırakın kalabalık bir ailem var ailemde hiç kimse ısırılmadı. Evime bir sokak köpeği aldım birlikte yaşıyorum. Çok mutluyum iyi ki almışım." diye konuştu.

Sokakların köpeklerden temizlenmesini isteyen bir konuk ise, "Çocukları yemeye başladığı zaman sorun olur. İlk önce insan hakları." ifadesiyle Çağlayan'a karşı çıktı.

'KİMİ YEDİ ALLAH AŞKINA'

Ardından ise  Çağlayan, köpeklerin saldırdıkları mağdurları yemediğini iddia etti ve bu konunun medya tarafından abartıldığını dile getirerek şöyle konuştu:

"Kimi yedi Allah aşkına. Bu yedi meselesinde öncelikle rapor görmem lazım. Çünkü basının özellikle yandaş basının bu konuyu abarttığı düşünüyorum." 

Kaynak: Haber Merkezi

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30 May 2024 - 17:07 - Magazin

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