- Ekonomi

ING’den müthiş fırsat! 250.000 TL ihtiyaç kredisine ucuz faiz!

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ING Bank, ihtiyaç kredisi almak isteyenler için yeni bir fırsat sunuyor! 250.000 TL’lik ihtiyaç kredisi için güncellenen maliyet tablosu yayınlandı. Artık müşteriler, ING Bank’tan alacakları kredi için ödeyecekleri taksitleri ve toplam geri ödeme miktarını önceden öğrenebilirler.

ING’den müthiş fırsat! 250.000 TL ihtiyaç kredisine ucuz faiz! mask
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Nakit ihtiyacı olanlar için ING Bank’ın ihtiyaç kredisi kampanyası cazip fırsatlar sunuyor. Müşteriler, yüksek limitlerde nakit akışı sağlayarak ekonomik sorunlarına çözüm bulabiliyorlar.

Faiz Oranları: ING Bank’ın ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında aylık faiz oranı %4,29 olarak belirlenmiştir. Daha düşük tutarlarda kredi kullanmak isteyen müşteriler için ise aylık faiz oranı %3,74’e kadar düşmektedir.

Vade Süreleri: BDDK tarafından belirlenen azami vade süreleri çerçevesinde, kredi miktarına bağlı olarak farklı vade seçenekleri sunulmaktadır. Örneğin, 250.000 TL ihtiyaç kredisi için maksimum 12 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır.

250.000 TL İhtiyaç Kredisi Maliyet Hesaplaması:

Örnek olarak, 250.000 TL ihtiyaç kredisi için 12 aylık vade seçeneği değerlendirildiğinde:

Aylık Taksit: 29.132 TL
Toplam Geri Ödeme: 349.579 TL

ING’den müthiş fırsat! 250.000 TL ihtiyaç kredisine ucuz faiz!

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30 May 2024 - 17:06 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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