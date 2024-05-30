30 May 2024 - 17:04- Gündem G:

Alanya’da sahte döviz uyarısı

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ALDOBİR Başkanı Turgay Kırbaş, Alanya’da turizm sezonun hareketlenmesiyle piyasada dolaşmaya başlayan sahte dövize karşı vatandaşları uyardı.

Alanya’da sahte döviz uyarısı mask
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Alanya Dövizciler Birliği (ALDOBİR) Başkanı Turgay Kırbaş, vatandaşları sahte dövize karşı uyarılar yaptı. Özellikle esnafları uyaran Kırbaş, döviz ile alışverişlerin ardından paraları kontrol için en yakın yetkili döviz bürolarına gitmeleri tavsiyesinde bulundu. Sahte paraların neredeyse artık gözle ayırt edilemeyeceğini de söyleyen Kırbaş, “Turizm sezonun hızlanmasıyla birlikte sahte para girişleri çok oluyor. Bununla ilgili vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı uyarmak istiyoruz. Artık sahte paraların aynısını yapıyorlar. Vatandaşların bunu gözleriyle seçme şansı hiç yok. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın döviz ile işlem yaptıktan sonra en yakınlarındaki döviz bürolarına gelip paralarını kontrol ettirmeleri en doğrusu. Çünkü birebir paraların kopyasını piyasaya sürüyorlar. Sahte para sadece bizim makinelerimizden geçmiyor” dedi.

‘SAHTE DÖVİZ BÜROLARINA DENETİM ŞART’

Alanya’da özellikle son zamanlarda para transferi ve kripto ödeme noktaları adı altında açılan tüm işletmelerin döviz bürosu gibi faaliyet gösterdikleri belirten Kırbaş, “Aynı zamanda kaçak döviz büroları var. Bu dükkanların dışına para transfer şirketlerinin amblemlerini giydirme yaptıktan sonra iç dizaynını da döviz büroları gibi yapıyorlar. Vatandaşlarımızı buralara gidip işlem yaptırmamaları konusunda uyarıyoruz. Bu işin en güvenli yeri yetkili döviz bürolarıdır. Bu dükkanların denetimi konusunda kurumlarla görüştük. Fakat Alanya’da istediğimiz sonucu alamıyoruz. Yetkili döviz bürolarını denetliyorlar fakat onları denetlemiyorlar. Bununla ilgili tüm birimleri göreve davet ediyorum. Aksi takdirde bu işle başa çıkamayız” diye konuştu. (RAMAZAN ÖZDEMİR)

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30 May 2024 - 17:04 - Gündem

Mahreç  Ramazan Özdemir

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