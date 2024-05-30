30 May 2024 - 17:02- Gündem G:

Halı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

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Kocaeli'de arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynayan 48 yaşındaki Rıdvan Karabağ kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Halı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti mask
Halı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
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Arkadaşlarıyla futbol oynayan Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Rıdvan Karabağ, maç sonunda soyunma odasına gitti. Bir süre dışarı çıkmayan Karabağ'ı, arkadaşları içeri girdiğinde hareketsiz bir halde buldu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Karabağ'ın kalp krizi geçirdiği belirledi. İlk müdahelenin ardından hastaneye kaldıran Karabağ, kurtarılamadı.

Halı sahada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

# Bir, Gelen, sağlık

30 May 2024 - 17:02 - Gündem

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