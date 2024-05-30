Kız öğrenci yurdunda yangın: Öğrenciler tahliye edildi

Sabah saatlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi içerisinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Safiye Hüseyin Kız Öğrenci Yurdu'nun A bloğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle katlarda kalan öğrencilerin hepsi tahliye edildi. Alevler, yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: DHA