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Kız öğrenci yurdunda yangın: Öğrenciler tahliye edildi

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Çanakkale'de Kredi Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken olayda yaralanan olmadı.

Kız öğrenci yurdunda yangın: Öğrenciler tahliye edildi mask
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Sabah saatlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi içerisinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Safiye Hüseyin Kız Öğrenci Yurdu'nun A bloğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle katlarda kalan öğrencilerin hepsi tahliye edildi. Alevler, yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: DHA

# Bir, ilgili, Gelen, Mart

30 May 2024 - 16:48 - Gündem

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