30 May 2024 - 16:50- Gündem G:

Feci kaza! Polis aracı şarampole uçtu: 2 yaralı

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Van'da özel harekat ekibini taşıyan araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2 polis yaralandı.

Feci kaza! Polis aracı şarampole uçtu: 2 yaralı
Feci kaza! Polis aracı şarampole uçtu: 2 yaralı
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Van-Hakkari kara yolunda, özel harekat ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlandığı kazada 2 polis memuru hafif yaralandı. Polisler, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Feci kaza! Polis aracı şarampole uçtu: 2 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun 90'ıncı kilometresindeki Güzelsu Mahallesi yakınlarındaki Güzeldere Geçidi'nde meydana geldi. Van istikametinden Başkale yönüne doğru seyir halindeki özel harekat ekip aracı, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başkale ilçesindeki devlet hastanesine kaldırılıp tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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30 May 2024 - 16:50 DHA Van- Gündem

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