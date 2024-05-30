1 milyon TL’ye 55 bin TL faiz! Mevduat faizleri fırladı!

1 milyon 250 bin TL gibi büyük bir mevduat, 32 gün vadeli olarak değerlendirildiğinde dikkate değer bir getiri sunuyor.

AKBANK

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 50.546,45 TL

Vade Sonu Tutar: 1.300.546,45 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 47.513,66 TL

Vade Sonu Tutar: 1.297.513,66 TL



İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %45

Net Kazanç: 45.491,8 TL

Vade Sonu Tutar: 1.295.491,8 TL



GARANTİ BANK

Faiz Oranı: %50

Net Kazanç: 50.546,45 TL

Vade Sonu Tutar: 1.300.546,45 TL



DENİZBANK

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 49.535,52 TL

Vade Sonu Tutar: 1.299.535,52 TL



ING BANK

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 53.579,23 TL

Vade Sonu Tutar: 1.303.579,23 TL



HAYAT FİNANS

Faiz Oranı: %52,25

Net Kazanç: 52.821,04 TL

Vade Sonu Tutar: 1.302.821,04 TL



ANADOLU BANK

Faiz Oranı: %54

Net Kazanç: 54.590,16 TL

Vade Sonu Tutar: 1.304.590,16 TL



FİBABANKA

Faiz Oranı: %53

Net Kazanç: 53.579,23 TL

Vade Sonu Tutar: 1.303.579,23 TL



ON PLUS

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 49.535,52 TL

Vade Sonu Tutar: 1.299.535,52 TL



ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %54

Net Kazanç: 54.590,16 TL

Vade Sonu Tutar: 1.304.590,16 TL



VAKIFBANK

Faiz Oranı: %49

Net Kazanç: 49.535,52 TL

Vade Sonu Tutar: 1.299.535,52 TL



HALKBANK

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 43.469,95 TL

Vade Sonu Tutar: 1.293.469,95 TL



QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %38,25

Net Kazanç: 38.668,03 TL

Vade Sonu Tutar: 1.288.668,03 TL