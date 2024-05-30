- Ekonomi

1 milyon TL’ye 55 bin TL faiz! Mevduat faizleri fırladı!

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Son günlerde Merkez Bankası’nın aldığı önlemlerle mevduat faiz oranları yeniden yükselişe geçti.

1 milyon TL’ye 55 bin TL faiz! Mevduat faizleri fırladı! mask
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1 milyon 250 bin TL gibi büyük bir mevduat, 32 gün vadeli olarak değerlendirildiğinde dikkate değer bir getiri sunuyor.

AKBANK

Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 50.546,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.300.546,45 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 47.513,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.297.513,66 TL


İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 45.491,8 TL
Vade Sonu Tutar: 1.295.491,8 TL


GARANTİ BANK

Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 50.546,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.300.546,45 TL


DENİZBANK

Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 49.535,52 TL
Vade Sonu Tutar: 1.299.535,52 TL


ING BANK

Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 53.579,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.303.579,23 TL


HAYAT FİNANS

Faiz Oranı: %52,25
Net Kazanç: 52.821,04 TL
Vade Sonu Tutar: 1.302.821,04 TL


ANADOLU BANK

Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 54.590,16 TL
Vade Sonu Tutar: 1.304.590,16 TL


FİBABANKA

Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 53.579,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.303.579,23 TL


ON PLUS

Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 49.535,52 TL
Vade Sonu Tutar: 1.299.535,52 TL


ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 54.590,16 TL
Vade Sonu Tutar: 1.304.590,16 TL


VAKIFBANK

Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 49.535,52 TL
Vade Sonu Tutar: 1.299.535,52 TL


HALKBANK

Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 43.469,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.293.469,95 TL


QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %38,25
Net Kazanç: 38.668,03 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.668,03 TL

1 milyon TL’ye 55 bin TL faiz! Mevduat faizleri fırladı!

# bin, Bir, garanti, Denizbank

30 May 2024 - 16:47 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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