1 milyon TL’ye 55 bin TL faiz! Mevduat faizleri fırladı!

1 milyon 250 bin TL gibi büyük bir mevduat, 32 gün vadeli olarak değerlendirildiğinde dikkate değer bir getiri sunuyor.
AKBANK
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 50.546,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.300.546,45 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %47
Net Kazanç: 47.513,66 TL
Vade Sonu Tutar: 1.297.513,66 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 45.491,8 TL
Vade Sonu Tutar: 1.295.491,8 TL
GARANTİ BANK
Faiz Oranı: %50
Net Kazanç: 50.546,45 TL
Vade Sonu Tutar: 1.300.546,45 TL
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 49.535,52 TL
Vade Sonu Tutar: 1.299.535,52 TL
ING BANK
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 53.579,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.303.579,23 TL
HAYAT FİNANS
Faiz Oranı: %52,25
Net Kazanç: 52.821,04 TL
Vade Sonu Tutar: 1.302.821,04 TL
ANADOLU BANK
Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 54.590,16 TL
Vade Sonu Tutar: 1.304.590,16 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: %53
Net Kazanç: 53.579,23 TL
Vade Sonu Tutar: 1.303.579,23 TL
ON PLUS
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 49.535,52 TL
Vade Sonu Tutar: 1.299.535,52 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: %54
Net Kazanç: 54.590,16 TL
Vade Sonu Tutar: 1.304.590,16 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %49
Net Kazanç: 49.535,52 TL
Vade Sonu Tutar: 1.299.535,52 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 43.469,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.293.469,95 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %38,25
Net Kazanç: 38.668,03 TL
Vade Sonu Tutar: 1.288.668,03 TL
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.