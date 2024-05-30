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Havalimanında şok! Jet motoruna düşen kişi hayatını kaybetti

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Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda şanssız bir kaza yaşandı. KLM yolcu uçağının çalışan jet motoruna düşen bir kişi hayatını kaybetti.

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KLM Havayolu şirketi dün yaptığı açıklamada, “Bugün Schiphol'de bir kişinin çalışan bir uçak motoruna çarptığı ölümcül bir olay meydana geldi. Ne yazık ki bu kişi hayatını kaybetti. Söz konusu uçuş Billund'a giden KL1341 sefer sayılı uçuştu. Şu anda Schiphol'de olaya tanık olan yolcular ve çalışanlarla ilgileniyoruz. Durum şu anda araştırılıyor” denildi. Hollanda Kraliyet kolluk kuvveti olan Mareşose birimi, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Kaynak: DHA

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30 May 2024 - 16:29 - Dünya

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