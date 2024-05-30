Havalimanında şok! Jet motoruna düşen kişi hayatını kaybetti

KLM Havayolu şirketi dün yaptığı açıklamada, “Bugün Schiphol'de bir kişinin çalışan bir uçak motoruna çarptığı ölümcül bir olay meydana geldi. Ne yazık ki bu kişi hayatını kaybetti. Söz konusu uçuş Billund'a giden KL1341 sefer sayılı uçuştu. Şu anda Schiphol'de olaya tanık olan yolcular ve çalışanlarla ilgileniyoruz. Durum şu anda araştırılıyor” denildi. Hollanda Kraliyet kolluk kuvveti olan Mareşose birimi, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Kaynak: DHA
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.