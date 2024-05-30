30 May 2024 - 16:42- Magazin G:

Oyuncu Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı

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Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı geçirerek hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Oyuncu Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı mask
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Oyuncu ve manken Tuba Ünsal , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Ünsal, şunları yazdı:

"Dün gece geçirdiğim FMF (Ailevi Akdeniz ateşi hastalığı) atağı neticesinde kaldırıldığım hastanedeki çalışanlara çok teşekkür ederim. Sanırım hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan, acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım."

Oyuncu Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı

AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİ HASTALIĞI (FMF) NEDİR?

Familial Mediterranean Fever yani FMF olarak da bilinen ailevi akdeniz ateşi, göğüs, karın ya da eklemlere tekrarlayan ağrılı bir şekilde görülen inflamasyon ataklarıdır. Kalıtsal olarak anne ve babadan geçen FMF hastalığı, atak olarak ortaya çıkarak döküntü, bağ ağrısı ve ateş gibi belirtilerle görülür. Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığında ataklar ani olarak gelişir ve bir süre sonra kendiliğinden geriler.

Kaynak: KARAR

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30 May 2024 - 16:42 - Magazin

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