Malzeme alımı iptal edildi

İHALE İPTAL İLANI
BİTÜM EMÜLSİYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
MANAVGAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BİTÜM EMÜLSİYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.
İhale Kayıt Numarası
:
2024/611698
1- İdarenin
a) Adresi
:
YUKARI PAZARCI MAH. 4010 SOKAK NO:1 MANAVGAT/ANTALYA
b) Telefon ve faks numarası
:
2427461393 - 2427422853
c) Elektronik posta adresi
:
2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
:
13.05.2024 - 5113
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :
:
MANAVGAT'IN SESİ VE www.alanyapostasi.com.tr - 13.05.2024
3- İhale İptal Tarihi
:
30.05.2024
4- İptal nedeni veya nedenleri
Kamu İhale Kurulu'nun 27/05/2024 Tarih ve 2024/DK.D-91 nolu kararına istinaden iptal edilmiştir.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.