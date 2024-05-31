31 May 2024 - 00:01- Resmi İlanlar G:

Malzeme alımı iptal edildi

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İHALE İPTAL İLANI BİTÜM EMÜLSİYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR MANAVGAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİTÜM EMÜLSİYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR iha...

Malzeme alımı iptal edildi mask
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İHALE İPTAL İLANI

BİTÜM EMÜLSİYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

MANAVGAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


BİTÜM EMÜLSİYON MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası

:

2024/611698

1- İdarenin

a) Adresi

:

YUKARI PAZARCI MAH. 4010 SOKAK NO:1 MANAVGAT/ANTALYA

b) Telefon ve faks numarası

:

2427461393 - 2427422853

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

2-İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı

:

13.05.2024 - 5113

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :

:

MANAVGAT'IN SESİ VE www.alanyapostasi.com.tr - 13.05.2024

3- İhale İptal Tarihi

:

30.05.2024

4- İptal nedeni veya nedenleri

Kamu İhale Kurulu'nun 27/05/2024 Tarih ve 2024/DK.D-91 nolu kararına istinaden iptal edilmiştir. 

 

#ilangovtr

Basın No ILN02041646

31 May 2024 - 00:01 - Resmi İlanlar

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