30 May 2024 - 16:24- Gündem G:

Antalya'da kaçakçılık operasyonu

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Kumluca'da düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Antalya'da kaçakçılık operasyonu mask
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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı işyerleri ve evlerde kaçak sigara üretildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 1 milyon 760 bin makaron, 380 elektronik sigara, 180 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 80 kaçak sigara, sarma makinası ve bin 180 likit ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli H.İ.K, Y.P. ve H.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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30 May 2024 - 16:24 AA Antalya- Gündem

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