En az 24.682 TL maaşla huzurevinde çalışma fırsatı! Başvurular bugün başladı!

Bu alımlar, huzurevlerinde çalışmak isteyen adaylar için kariyerlerinde yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunuyor.

Başvuru Koşulları

Huzurevlerinde çalışacak personelin sahip olması gereken özellikler ve şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak: İlgili mevzuata göre, bu pozisyonlar için sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları başvuruda bulunabilir.

İŞKUR’a Kayıtlı İş Arayan Olmak: Başvuru yapacak kişilerin İŞKUR’un resmi iş arayanlar kaydında yer alması gerekmektedir.

Sağlık Sorunu Olmamak: Alınacak işi yapmaya engel teşkil edecek sağlık sorunlarının olmaması gerekmektedir.

İlişki Yönetimi ve Sabır: Yaşlılarla ve engellilerle iyi ilişkiler kurabilme, sabırlı ve anlayışlı olma özellikleri bu iş için olmazsa olmazlardandır.

Mesleki Yeterlilik: Mesleğin gerektirdiği işleri eksiksiz ve titizlikle yerine getirebilmek, gereken mesleki yeterliliklere sahip olmak.

Başvuru Süreci

İŞKUR, huzurevi personel alım başvurularını çevrimiçi platform üzerinden kabul ediyor. Başvuru süreci aşağıdaki adımları içerir:

İŞKUR Elektronik Şube’ye Giriş Yapılması: Başvurular, İŞKUR’un resmi web sitesi esube.iskur.gov.tr üzerinden yapılır. İŞKUR iş arayan girişi kullanılarak sisteme erişim sağlanır.

İş İlanlarına Erişim: Sisteme giriş yapıldıktan sonra “İş İlanları” bölümüne gidilir.

Arama Yapılması: “İşyeri Unvanı” bölümüne “Huzurevi” yazılarak ilgili iş ilanlarına ulaşılır.

Başvuru Yapılması: İlgili ilanlara tıklanarak başvuru formu doldurulur ve başvuru tamamlanır.

Başvuru süreçleri ve ilan tarihleri İŞKUR tarafından belirlenir ve ilanlarda açıkça belirtilir. Başvuru yapacak adayların ilan tarihlerini ve başvuru için son günleri dikkatle takip etmeleri önemlidir.

Maaş ve Diğer Bilgiler

Maaş: En az 24.682 TL

Başvuru Tarihleri: 29-31 Mayıs 2024