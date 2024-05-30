Ankara Valiliği: Gıda Kodeksi'ne aykırı işletmelere 21 milyon lira ceza kesildi

ANKARA Valiliği, il genelinde güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla sürdürülen denetimlerde, 2024 yılının ilk 5 ayında Türk Gıda Kodeksi'ne aykırılık tespit edilen işletmelere 21 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ankara'da tüketici sağlığının korunması ve tüketici arzına yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toplam 41 bin 403 işletmenin denetlendiğini belirtildi. 2024'ün ilk 5 ayını kapsayan dönemdeki denetimlere ilişkin, "Alınan 1389 numunenin 176'sı olumsuz sonuçlanmış; numune sonuçlarında Türk Gıda Kodeksi'ne aykırılık tespit edilen işletmelere 21 milyon lira tutarında 342 adet idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Yapılan denetimlerde; etiketsiz, taklit ve tağşişli ürünler ile diğer olumsuzluklar dolayısıyla insan sağlığı açısından tüketimi uygun olmayan gıda ürünlerine el konularak imha edilmiştir. Yapılan denetim ve kontroller sonucunda tespit edilen olumsuzluklardan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurularında bulunulmuş, sorumlular hakkında idari ve adli süreçler başlatılmıştır. Ankara il genelinde vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi noktasında yürütülen çalışmalar, bundan sonraki süreçte de titizlikle sürdürülmeye devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.