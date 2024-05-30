Usta oyuncu Ahmet Uğurlu yaşamını yitirdi

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Ahmet Uğurlu, 71 yaşında hayatını kaybetti. Uğurlu'nun vefatını oyuncu Zafer Algöz, sosyal medya hesabından duyurdu.

Algöz paylaşımında "Büyük sanatçı, değerli ağabeyimiz Ahmet Uğurlu’yu kaybettik. Çocukluğumuzun ve gençliğimizin, Çobanbey mahallemizin ilk aktörü.. Hepimizin ilham kaynağı…Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun.. Çok büyük kayıp." ifadelerine yer verdi.

Komedyen Cem Yılmaz ise sosyal medya hesabından Uğurlu'nun vefatıyla "Çocukluk arkadaşlarım Taner kardeşimin ve Tuna abimin dayısı, Mustafa abimizin abisi değerli büyüğümüz Ahmet Uğurlu abimizin mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar dilerim… Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Tabutta Rövaşata filmindeki 'Ama arkadaşlar iyidir' repliğiyle hafızalara kazınan Ahmet Uğurlu, uzun seneler sonra Behzat Ç dizisinde rol almıştı.

AHMET UĞURLU KİMDİR?

2 Ağustos 1952 Konya doğumlu sanatçı, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. 13 yıl boyunca Devlet Tiyatrolarında çeşitli oyunlarda yer alan sanatçı "Mine" filmi ile sinema dünyasına adım attı. Derviş Zaim'in yönettiği "Tabutta Rövaşata" filminde 'Mahsun' karakteri ile birçok ödül alan oyuncu ayrıca, Faint Sound, Avcı, Memleket Meselesi, Döngel Kârhanesi, Yol Ayrımı, Behzat Ç. gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.

Kaynak: KARAR