TOKİ 9 bin 434 liraya konut satacak: Başvuru süreci açıklandı

Aylık 9 Bin 434 Liraya Ev Sahibi Olma İmkanı!

Farklı illerde hayata geçirilen TOKİ projelerinde, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri mevcut. Her projeye özel vade ve fiyatlandırma seçenekleri sunulmaktadır.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara’nın Beypazarı ilçesinde gerçekleştirdiği 2. Etap 428 Konut Projesi kapsamında 113 konutu kura yöntemiyle satışa çıkaracak.

Ev Sahibi Olma Hayali Kuranlar İçin Büyük Bir Fırsat!

Bu proje, uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Kura yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlar, Beypazarı’nda konforlu ve modern yaşam alanları arayanlar için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Başvuru Bilgileri:

Başvuru Tarihleri: 03 Haziran – 14 Haziran 2024 (E- devlet başvuruları 13 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir)

Başvuru Bedeli: 2.000 TL

Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası AŞ. Ankara Beypazarı Şubesi

Başvuru Alınacak Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1

Kura ve Sözleşme Detayları:

Kura Tarihi: 26 Haziran 2024

Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası AŞ. Ankara Beypazarı Şubesi

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 01-05 Temmuz 2024