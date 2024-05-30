TOKİ 9 bin 434 liraya konut satacak: Başvuru süreci açıklandı

Aylık 9 Bin 434 Liraya Ev Sahibi Olma İmkanı!
Farklı illerde hayata geçirilen TOKİ projelerinde, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri mevcut. Her projeye özel vade ve fiyatlandırma seçenekleri sunulmaktadır.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara’nın Beypazarı ilçesinde gerçekleştirdiği 2. Etap 428 Konut Projesi kapsamında 113 konutu kura yöntemiyle satışa çıkaracak.
Ev Sahibi Olma Hayali Kuranlar İçin Büyük Bir Fırsat!
Bu proje, uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Kura yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlar, Beypazarı’nda konforlu ve modern yaşam alanları arayanlar için önemli bir fırsat sunmaktadır.
Başvuru Bilgileri:
Başvuru Tarihleri: 03 Haziran – 14 Haziran 2024 (E- devlet başvuruları 13 Haziran 2024 tarihinde sona erecektir)
Başvuru Bedeli: 2.000 TL
Başvuru Yapılacak Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası AŞ. Ankara Beypazarı Şubesi
Başvuru Alınacak Konut Tipleri: 2+1 ve 3+1
Kura ve Sözleşme Detayları:
Kura Tarihi: 26 Haziran 2024
Sözleşme İmzalanacak Banka Şubesi: T.C. Ziraat Bankası AŞ. Ankara Beypazarı Şubesi
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 01-05 Temmuz 2024
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.