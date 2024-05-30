ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir inşaattan 400 kilogram bakır kablo çalınmasının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği İ.K. ve M.A'yı Manavgat'ta yakaladı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Asayiş
Alanya'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı
Alanya’da bir inşaattan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.