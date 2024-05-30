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Alanya'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı

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Alanya’da bir inşaattan bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Alanya'da hırsızlık şüphelileri tutuklandı mask
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ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir inşaattan 400 kilogram bakır kablo çalınmasının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği İ.K. ve M.A'yı Manavgat'ta yakaladı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

# Bir, için, Alanya, İlçe, Jandarma

30 May 2024 - 15:20 - Asayiş

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