30 May 2024 - 15:05- Asayiş G:

Alanya’da büyüyen kavgada silahla vurmuştu! O saldırgan tutuklandı

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Alanya’da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Alanya’da büyüyen kavgada silahla vurmuştu! O saldırgan tutuklandı mask
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ALANYA’NIN Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir evin balkonunda, aralarında husumet bulunan B.K. ile Y.A. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.K. tabancayla Y.A'ya ateş etti. Karnı ve sağ bacağından yaralanan Y.A, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. B.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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30 May 2024 - 15:05 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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