Şehit korucunun bir hafta sonra dünyaya gelen kızına vasiyeti üzerine ‘Kumsal’ adı verildi

IRAK’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 22 Mayıs'ta şehit olan güvenlik korucusu Yahya Yıldız’ın eşi Kezban Yıldız (27), doğum yaptı. Şehidin vasiyeti üzerine dünyaya gelen kızına, ‘Kumsal’ adı verildi.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 22 Mayıs’ta güvenlik korucusu Halil Yıldız, PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehidin cenazesi, Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından memleketi Siirt’in Eruh ilçesine getirilerek defnedildi. Yıldız’ın şahadetinden bir hafta sonra eşi Kezban Yıldız, dün Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Kezban Yıldız ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

‘VASİYETİ ÜZERİNE KUMSAL İSMİNİ KOYDUK’

Şehit Yahya Yıldız’ın ağabeyi Bedri Yıldız, kardeşinin doğacak kızına ‘Kumsal’ adını verilmesini vasiyet ettiğini söyleyerek, “Bir hafta önce şahadete yürüdü. Bugün de bir kız çocuğu oldu. İsmini de vasiyeti üzerine ‘Kumsal’ koyduk. Çok üzgünüz, çok üzüntülüyüz ama devletimiz sağ olsun” dedi.