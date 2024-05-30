300 bin TL’ye satılık araç! Renault ikinci El araç satışını duyurdu

300 Bin TL’ye araç sahibi olmak artık mümkün hale geldi. Ancak, bundan 2 sene önce bu fiyata alınabilen araçlar şimdi genellikle lüks kategoride yer alıyor. Şimdilerde ise 300 bin lira civarında sadece elden düşmüş, eski model araçlar bulunabiliyor.

Son dakika haberi ise Renault’tan geldi. Şirketin 300 bin TL’den araç satışı yapacağı duyuruldu. Peki, bu araç satışı nasıl gerçekleşecek?

A Haber’de yayınlanan son dakika açıklamasına göre, yenilenmiş araç satışı başlayacak. Fransa’da başlayan bu sistem kısa sürede Türkiye’de de hayata geçirilecek. Bu düzenleme ile daha sınırlı bütçelere sahip olan vatandaşlar, ikinci el araçlara daha uygun fiyatlarla sahip olabilecekler.

Hangi markalar satılacak?

Renault’un başlattığı yeni sistemde, şirket ikinci el araçları satın alacak. Bu araçlar yetkili servislerde detaylı bir şekilde kontrol edilecek ve gerekli yenileme işlemleri yapılacak. Ardından, uygun fiyatlarla satışa sunulacaklar.

Satışa sunulacak araç markaları şunlar olacak:

Renault, Dacia, Fiat, Opel, Nissan, Ford, Peugeot, Volkswagen, Citroen, Hyundai, BMW, Kia, Toyota, Skoda, Audi, Seat, Honda, Land Rover, Jeep, Suzuki, Alfa Romeo, Chevrolet, Daihatsu, Jaguar, Porsche, Volvo

Fiyatlar 300 Bin TL’den Başlayacak

Fabrikada yenilenecek araçlara orijinal yedek parçalar takılacak ve tüm sorunlar giderilecek. Sorunları giderilmiş araçlar, 300 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Araçların model ve durumuna göre fiyatlar, 1 milyon liranın üzerine çıkabilecek.

Ne Zaman Başlayacak?

Araç satışlarının 2024 yılı içinde başlaması planlanıyor.