Hadise oyunculuğa başlıyor: Hangi dizide rol alacak?

Özel hayatı, cesur sahne kostümleri ve danslarıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen Hadise şimdi de oyunculuğa soyundu.
ALACAĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI
Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; uzun zamandır gelen oyunculuk tekliflerini geri çeviren Hadise dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için anlaştı.
Yakında sete çıkacak olan Hadise dizi için 10 milyona el sıkıştı. Şu sıralar oyunculuk derslerine başlayan Hadise'yi yakın arkadaşı Seda Bakan'ın ikna ettiği iddia edildi.
Ünlü şarkıcı Hadise son kıyafetiyle tartışma yaratmıştı. Külot modasına uyan Hadise mayo tarzı bir görünümle sahneye çıkmış ve o kostümü ile 10. Yıl Marşı'nı söylemişti. Bazı sosyal medya kullanıcıları Hadise'ye tepki göstererek "saygısızlık" şeklinde yorumlar yapmıştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.