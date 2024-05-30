30 May 2024 - 14:09- Gündem G:

Alanya'da iki kişiyi silahla vuran şahıs yakalandı

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Hacet Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişiyi vuran şahıs yakalandı

Alanya'da iki kişiyi silahla vuran şahıs yakalandı
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Alanya'da Hacet Mahallesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiren ve iki kişiyi vuran saldırgan yakalandı.

DETAYLAR GELİYOR...

NELER OLMUŞTU?

​Olay, 25 Mayıs'ta saat 18.00 sıralarında, Güllerpınarı Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, bilinmeyen nedenle S.Y.’yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı. S.Y.’yi yaraladıktan sonra yakın  bir bölgeye giderek orada da D.A.’yı kasık bölgesinden tabancayla vuran şüpheli daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine  polis ve  sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ayrı yerlerdeki S.Y. ve D.A., ilçedeki farklı hastanelere götürüldü. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak  için çalışma başlattı.

Olay anı ise bir vatandaş tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde D.A.’nın vurulduktan sonra şüphelinin bacağını tutarak bir süre boğuştuğu, ardından da şüphelinin kaçtığı anlar  yer aldı. Diğer görüntüde ise şüphelinin rahat bir biçimde D.A.’yı vurduğu sokaktan ayrıldığı anlar yer aldı.

Alanya'da iki kişiyi silahla vuran şahıs yakalandı

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30 May 2024 - 14:09 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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