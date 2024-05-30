Alanya'da iki kişiyi silahla vuran şahıs yakalandı

Alanya'da Hacet Mahallesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiren ve iki kişiyi vuran saldırgan yakalandı.
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NELER OLMUŞTU?
Olay, 25 Mayıs'ta saat 18.00 sıralarında, Güllerpınarı Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, bilinmeyen nedenle S.Y.’yi bacağından tabancayla vurarak yaraladı. S.Y.’yi yaraladıktan sonra yakın bir bölgeye giderek orada da D.A.’yı kasık bölgesinden tabancayla vuran şüpheli daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ayrı yerlerdeki S.Y. ve D.A., ilçedeki farklı hastanelere götürüldü. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay anı ise bir vatandaş tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde D.A.’nın vurulduktan sonra şüphelinin bacağını tutarak bir süre boğuştuğu, ardından da şüphelinin kaçtığı anlar yer aldı. Diğer görüntüde ise şüphelinin rahat bir biçimde D.A.’yı vurduğu sokaktan ayrıldığı anlar yer aldı.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.