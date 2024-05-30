TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edilmişti. Teklifle birlikte "TikTok" kullanan TSK personeline yasak geldi. TSK personeline "TikTok" yasağı gelmesinin yanında şunlar da yer aldı:

EMEKLİLİK HAKLARI

1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası Yüksek Askeri Şura kararıyla kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın 25 hizmet yılının tamamlaması halinde emekli aylığı bağlanacak.

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Astsubay meslek yüksekokullarında eğitim gören gören ve sağlık durumu dışında disiplinsizlik nedeniyle okuldan çıkarılan öğrencilere, devlet tarafından yapılan masrafların iki katı tazminat ödenecek.

SAVUNMA SANAYİ DENETİMİ

Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmaların denetimi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha hızlı ve etkin gerçekleştirilecek.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN ÖDENEK YETKİSİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın, TSK'nin modernizasyonu, savunma sanayisinin geliştirilmesi ve araştırma- geliştirme hizmetlerinde kullanılacak özel gelirleri karşılığında tahsis edilen ödeneğin yetersiz kalması halinde ödenek ekleme yetkisi Cumhurbaşkanına verilecek.

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERİN DURUMU

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kadroları ile uzman erbaşlığa geçiş işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek.

EMEKLİ PERSONELİN MEDYAYA AÇIKLAMA YAPMASI

Teklifin tartışmalara neden olan ikinci maddesindeki "Görevden ayrılan Bakanlık personelinin de Bakanlığın görev ve sorumluluğuna ilişkin konularda, görevde oldukları süre içerisinde, rütbeleri dışında bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak beyanat verenlere, açıklama yapanlara, yazı yazanlara altı aydan üç seneye kadar hapis cezası verilmesine ilişkin düzenleme oy birliğiyle metinden çıkarıldı.

TİKTOK NEDİR?

TikTok veya Çin'de bilinen adıyla Douyin, Musical.ly bazında yaratılan, video oluşturma ve paylaşmanın yanı sıra canlı yayın imkanı sağlayan bir sosyal medya uygulaması.

Kaynak: Karar