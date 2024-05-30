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Öğrencinin üzerine araç sürüp, kesici aletle kovaladığı iddia edilen müdür yardımcısı açığa alındı

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ANTALYA'nın Serik ilçesinde 6'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki F.M.B.'yi okul servisinden indiği sırada üzerine aracını sürdüğü ve kesici aletle kovaladığı iddia edilen müdür yardımcısı A.Ç....

Öğrencinin üzerine araç sürüp, kesici aletle kovaladığı iddia edilen müdür yardımcısı açığa alındı mask
Öğrencinin üzerine araç sürüp, kesici aletle kovaladığı iddia edilen müdür yardımcısı açığa alındı
Öğrencinin üzerine araç sürüp, kesici aletle kovaladığı iddia edilen müdür yardımcısı açığa alındı
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde 6'ncı sınıf öğrencisi 11 yaşındaki F.M.B.'yi okul servisinden indiği sırada üzerine aracını sürdüğü ve kesici aletle kovaladığı iddia edilen müdür yardımcısı A.Ç. açığa alındı.

Boğazkent Mahallesi'ndeki Nurten Turan Kilit Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi F.M.B., 27 Mayıs'ta okul dönüşü servisten indiği sırada, iddiaya göre aynı okulun ilkokul kısmında müdür yardımcısı olarak görev yapan A.Ç.'nin saldırısına uğradı. A.Ç., aracını servisten inen F.M.B.'nin üzerine sürdükten sonra kesici aletle kovaladı. Koşarak komşularının evine sığınan F.M.B., durumu ailesine anlattı. Adnan Birgül, oğluyla polis merkezine giderek, A.Ç.'den 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından şikayetçi oldu.

DAHA ÖNCE DE İKİ KEZ SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ

Polisin gözaltına aldığı müdür yardımcısı A.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Baba Birgül'ün başvurusu sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından A.Ç. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında A.Ç. açığa alındı. Daha önce de benzer olaylar nedeniyle A.Ç.'nin iki kez idari soruşturma geçirdiği, ancak delil yetersizliği nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği öğrenildi.

30 May 2024 - 13:19 DHA Antalya- Gündem

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