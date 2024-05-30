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Cephaneliği ile fotoğraf çeken hakim görevden alındı

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Adalet Bakanı Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunca silahlarla fotoğrafı basına yansıyan İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'un görevden alındığını duyurdu. Olayla ilgili olarak açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar." dedi.

Cephaneliği ile fotoğraf çeken hakim görevden alındı mask
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, makam odasındaki mini cephaneliği ve lüks aracıyla gündeme gelen İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakim ve Cumhuriyet savcılarının yargı etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorunda olduğunu belirtti.

Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır."

Kaynak: Karar

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30 May 2024 - 13:16 - Gündem

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