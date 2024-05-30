Cephaneliği ile fotoğraf çeken hakim görevden alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, makam odasındaki mini cephaneliği ve lüks aracıyla gündeme gelen İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur hakkında açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakim ve Cumhuriyet savcılarının yargı etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorunda olduğunu belirtti.

Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca ilgilinin, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisi sonlandırılmıştır."

Kaynak: Karar