Kayınvalide dedektif gibi izledi: Gelini ile sevgilisini yatakta bastı

Kolombiya'da yaşayan Mayra isimli bir kadının kocasını aldattığından şüphelenen bir anne duruma el koydu. Sosyal medyadan ifşa edilen görüntülerde kayınvalidenin gelinini başka bir adamla yakaladığı görüldü. Sevgilisini yatağın altına saklamaya çalışan kayınvalide ve gelin arasında arbede yaşandı.
Mayra ve sevgilisi evi terk ederken ismi açıklanmayan kayınvalide bir sonraki sosyal medya paylaşımında oğlunun boşandığını söyledi.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.