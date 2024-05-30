Kayınvalide dedektif gibi izledi: Gelini ile sevgilisini yatakta bastı

Kolombiya'da yaşayan Mayra isimli bir kadının kocasını aldattığından şüphelenen bir anne duruma el koydu. Sosyal medyadan ifşa edilen görüntülerde kayınvalidenin gelinini başka bir adamla yakaladığı görüldü. Sevgilisini yatağın altına saklamaya çalışan kayınvalide ve gelin arasında arbede yaşandı.

Mayra ve sevgilisi evi terk ederken ismi açıklanmayan kayınvalide bir sonraki sosyal medya paylaşımında oğlunun boşandığını söyledi.