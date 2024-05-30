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Kayınvalide dedektif gibi izledi: Gelini ile sevgilisini yatakta bastı

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Kolombiya'da kaydedildiği iddia edilen görüntülerde bir kadın sevgilisiyle yakınlaştığı sırada kayınvalidesine yakalandı. Kayınvalidesinin eve girdiğini duyan kadın sevgilisini yatağın altına saklamaya çalışırken basıldı. Kayınvalide o anları saniye saniye kameraya kaydederken gelininden evi terk etmesini istedi.

Kayınvalide dedektif gibi izledi: Gelini ile sevgilisini yatakta bastı mask
Kayınvalide dedektif gibi izledi: Gelini ile sevgilisini yatakta bastı
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Kolombiya'da yaşayan Mayra isimli bir kadının kocasını aldattığından şüphelenen bir anne duruma el koydu. Sosyal medyadan ifşa edilen görüntülerde kayınvalidenin gelinini başka bir adamla yakaladığı görüldü. Sevgilisini yatağın altına saklamaya çalışan kayınvalide ve gelin arasında arbede yaşandı.

Mayra ve sevgilisi evi terk ederken ismi açıklanmayan kayınvalide bir sonraki sosyal medya paylaşımında oğlunun boşandığını söyledi.

# Bir, çalışan

30 May 2024 - 13:12 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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