- Magazin

Kamera karşısında salya sümük ağladı: Aşık olduğu çocuk çok çirkinmiş

ABONE OL Google News Sayfamız

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde genç bir kadın hoşlandığı çocuğun satış danışmanı olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Genç kadının paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kullanıcılar gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tutarken duruma tepki gösterdi.

Kamera karşısında salya sümük ağladı: Aşık olduğu çocuk çok çirkinmiş mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda genç bir kadın hoşlandığı çocuğun satış danışmanı olduğunu öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı. O anları kaydederek sosyal medyadan paylaşan genç kadın, "Yemin ederim ben bile kendimi anlamıyorum. Şu anda neden ağladığım konusunda hiçbir fikrim yok mesela. Ama iyi geliyor ağlamak. Bir sebep düşünüyorum. 14 aydır takılı kaldığım çocuk var mesela. Neden ondan hoşlanıyorum? O kadar çirkin ki... Çok çirkin gerçekten" dedi.

O anlar sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Abla bırak o zaman bu kadar ağlamaya değer mi?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çocuğun hayatı kurtulmuş." yorumunu ekledi.

# kadar, Bir, hakim, Zaman, Sosyal, çocuk

30 May 2024 - 13:09 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Ünlü sanatçı hastanelik oldu! mask
Ünlü sanatçı hastanelik oldu!
Yalı Çapkını'na usta oyuncu geri döndü mask
Yalı Çapkını'na usta oyuncu geri döndü
Acun Ilıcalı'nın o fotoğrafı herkesi şoke etti mask
Acun Ilıcalı'nın o fotoğrafı herkesi şoke etti
Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü aşka yelken açtı mask
Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü aşka yelken açtı
Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı mask
Kadir İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı
Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi ortaya çıktı: ''Boğazıma sarıldı...'' mask
Deniz Akkaya'nın kızının ifadesi ortaya çıktı: ''Boğazıma sarıldı...''
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber