386 BİN TL’YE SIFIR ARAÇ FİYATI! Fiat, Renault, Hyundai…

ÖTV muafiyeti sayesinde bazı modeller uygun fiyatlarla sunulmaya devam ediyor. İşte 2024 model yılı için ÖTV indirimli olarak alabileceğiniz başlıca markalar ve modellerin fiyatları:
Fiat
Egea Sedan:
Easy 1.4 Fire 95 HP: 400.416 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 515.694 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 590.694 TL
Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 651.805 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP: 425.900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 541.157 TL
Renault
Clio:
equilibre 1.0 SCe 65 HP: 436.000 TL
equilibre 1.0 TCe 90 HP: 450.000 TL
equilibre 1.0 TCe ECO 100 HP: 474.000 TL
Hyundai
i10:
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 386.000 TL
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 409.000 TL
Dacia
Sandero:
Essential Tce 90 HP CVT: 427.000 TL
Stepway Expression Tce 90 HP CVT: 493.000 TL
Stepway Extreme Tce 90 HP CVT: 515.000 TL
Opel
Corsa:
1.2 75 HP Benzin MT5 Edition: 474.900 TL
1.2 100 HP Benzin AT8 Edition: 558.900 TL
Volkswagen
Polo:
1.0 80 PS Manuel Impression: 513.000 TL
1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 569.000 TL
Seat
Ibiza:
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: 560.000 TL
Kia
Picanto:
1.0L 67 PS AMT Benzin Feel: 412.000 TL
1.0L 67 PS AMT Benzin Cool: 432.000 TL
Citroen
C3:
1.2 PureTech 83 HP – 5 İleri Manuel Feel Bold: 438.000 TL
1.2 PureTech 110 HP – EAT6 Feel Bold: 496.000 TL
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.