30 May 2024 - 12:55- Ekonomi G:

386 BİN TL’YE SIFIR ARAÇ FİYATI! Fiat, Renault, Hyundai…

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Mayıs ayında yapılan zamlar, ÖTV muafiyetli sıfır araç fiyatlarını da etkiledi. ÖTV muafiyet limiti 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseltilmesine rağmen, birçok model zamlar nedeniyle liste dışı kaldı.

386 BİN TL’YE SIFIR ARAÇ FİYATI! Fiat, Renault, Hyundai… mask
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ÖTV muafiyeti sayesinde bazı modeller uygun fiyatlarla sunulmaya devam ediyor. İşte 2024 model yılı için ÖTV indirimli olarak alabileceğiniz başlıca markalar ve modellerin fiyatları:

Fiat

Egea Sedan:
Easy 1.4 Fire 95 HP: 400.416 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 515.694 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT: 590.694 TL
Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT: 651.805 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP: 425.900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP: 541.157 TL

Renault

Clio:
equilibre 1.0 SCe 65 HP: 436.000 TL
equilibre 1.0 TCe 90 HP: 450.000 TL
equilibre 1.0 TCe ECO 100 HP: 474.000 TL


Hyundai

i10:
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 386.000 TL
1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 409.000 TL


Dacia

Sandero:
Essential Tce 90 HP CVT: 427.000 TL
Stepway Expression Tce 90 HP CVT: 493.000 TL
Stepway Extreme Tce 90 HP CVT: 515.000 TL

Opel

Corsa:
1.2 75 HP Benzin MT5 Edition: 474.900 TL
1.2 100 HP Benzin AT8 Edition: 558.900 TL

Volkswagen

Polo:
1.0 80 PS Manuel Impression: 513.000 TL
1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 569.000 TL

Seat

Ibiza:
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style: 560.000 TL

Kia

Picanto:
1.0L 67 PS AMT Benzin Feel: 412.000 TL
1.0L 67 PS AMT Benzin Cool: 432.000 TL

Citroen

C3:
1.2 PureTech 83 HP – 5 İleri Manuel Feel Bold: 438.000 TL
1.2 PureTech 110 HP – EAT6 Feel Bold: 496.000 TL

386 BİN TL’YE SIFIR ARAÇ FİYATI! Fiat, Renault, Hyundai…

# bin, Son, devam, için, Ocak

30 May 2024 - 12:55 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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