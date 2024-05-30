30 May 2024 - 12:55- Ekonomi

386 BİN TL’YE SIFIR ARAÇ FİYATI! Fiat, Renault, Hyundai…

Mayıs ayında yapılan zamlar, ÖTV muafiyetli sıfır araç fiyatlarını da etkiledi. ÖTV muafiyet limiti 1 milyon 591 bin 200 liraya yükseltilmesine rağmen, birçok model zamlar nedeniyle liste dışı kaldı.