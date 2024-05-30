Reçetelerde yeni dönem başlıyor! Artık hastaneye gitmeye gerek kalmayacak

Rapor ile düzenli olarak ilaç alanlar, reçeteli ilaçları bittiğinde tekrar doktora gidip ilaçlarını reçete ettiriyordu. Yoğunluğu azaltmak için gündeme gelen yeni düzenlemeyle, hasta doktoruna gitmek yerine; aile hekimliğine giderek o ilaçları yeniden reçete ettirebilecek.
ATV Haber'de yer alan habere göre düzenli ilaç kullananların hayatlarını kolaylaştıracak bir adım atılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirmeye hazırlandığı düzenlemeyle aile hekimlerine raporlu ilaç yazma yetkisi verilecek.
Doktorlar, söz konusu raporlu ilaçları 3 aylık olarak yazıyordu ama yeni düzenleme ile birlikte artık bir yıl boyunca raporlu ilaçları yazabilecek. Hastalar da her 3 ayda bir sadece eczaneye giderek raporlu ilaçlarını alabilecek.
İLAÇ SAYISI ARTIRILACAK
Aile hekimliği ilk olarak kronik rahatsızlığı olan başta diyabet, hepatit b ve düzenli olarak ilaç kullanan kalp hastalarına raporlu ilaçlarını yazacak. İlerleyen dönemde de bu ilaçların sayısı artırılacak.
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.