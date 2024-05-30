- Sağlık

Reçetelerde yeni dönem başlıyor! Artık hastaneye gitmeye gerek kalmayacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Raporlu ilaç kullananlarla ilgili yeni düzenleme geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre aile hekimlerine artık raporlu ilaç yazabilme yetkisi verilecek. Yeni düzenlemeyle raporlu olarak düzenli şekilde ilaç alanların hastaneye gitmesine gerek kalmayacak.

Reçetelerde yeni dönem başlıyor! Artık hastaneye gitmeye gerek kalmayacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Rapor ile düzenli olarak ilaç alanlar, reçeteli ilaçları bittiğinde tekrar doktora gidip ilaçlarını reçete ettiriyordu. Yoğunluğu azaltmak için gündeme gelen yeni düzenlemeyle, hasta doktoruna gitmek yerine; aile hekimliğine giderek o ilaçları yeniden reçete ettirebilecek.

ATV Haber'de yer alan habere göre düzenli ilaç kullananların hayatlarını kolaylaştıracak bir adım atılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirmeye hazırlandığı düzenlemeyle aile hekimlerine raporlu ilaç yazma yetkisi verilecek.

Doktorlar, söz konusu raporlu ilaçları 3 aylık olarak yazıyordu ama yeni düzenleme ile birlikte artık bir yıl boyunca raporlu ilaçları yazabilecek. Hastalar da her 3 ayda bir sadece eczaneye giderek raporlu ilaçlarını alabilecek.

İLAÇ SAYISI ARTIRILACAK
Aile hekimliği ilk olarak kronik rahatsızlığı olan başta diyabet, hepatit b ve düzenli olarak ilaç kullanan kalp hastalarına raporlu ilaçlarını yazacak. İlerleyen dönemde de bu ilaçların sayısı artırılacak.

Kaynak: Karar

# Yer, Bir, için, Gelen, sağlık, aile

30 May 2024 - 12:35 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Hastane randevuları için yeni kurallar getirildi! Bunu yapmayanın randevusu onaylanmayacak... mask
Hastane randevuları için yeni kurallar getirildi! Bunu yapmayanın randevusu onaylanmayacak...
Ünlü firmanın ürünleri marketten toplatılıyor: Meğer yavaş yavaş öldürüyormuş! mask
Ünlü firmanın ürünleri marketten toplatılıyor: Meğer yavaş yavaş öldürüyormuş!
Eğer bu hastalığınız varsa ehliyet almak hayal olacak... mask
Eğer bu hastalığınız varsa ehliyet almak hayal olacak...
Hastanede 'Ebeler' için özel kutlama mask
Hastanede 'Ebeler' için özel kutlama
İnanılmaz olay! 613 gündür koronavirüs hastası... Vücudunda 50 kez mutasyon geçirdi mask
İnanılmaz olay! 613 gündür koronavirüs hastası... Vücudunda 50 kez mutasyon geçirdi
MHRS'de randevu sistemi sil baştan Bakan Koca açıkladı: O madde dikkat çekti! Artık... mask
MHRS'de randevu sistemi sil baştan Bakan Koca açıkladı: O madde dikkat çekti! Artık...
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber