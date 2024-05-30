30 May 2024 - 11:55- Ekonomi G:

Migros, A101 ve Carrefoursa’da bayram kampanyası! Kurban indirimleri ve taksit seçenekleri!

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Kurban Bayramı yaklaşırken, Zincir Marketler olan Migros, A101 ve Carrefoursa vatandaşlara özel kampanyalar sunuyor. Bu kampanyalar arasında 1000 TL’ye varan indirimler ve taksit seçenekleri bulunuyor.

Migros, A101 ve Carrefoursa’da bayram kampanyası! Kurban indirimleri ve taksit seçenekleri! mask
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Migros, Kurban Bayramı için özel paketler sunuyor. Küçük ve büyükbaş hayvanlar için çeşitli seçeneklerin yer aldığı Migros’ta, Money Bonus kredi kartı sahiplerine 1000 TL indirim ve anlaşmalı bankaların kartlarına 2-4 ay taksit imkanı sağlanıyor. Teslimat seçenekleri arasında adrese ücretsiz teslimat ve mağazadan alım seçenekleri bulunuyor. Ayrıca, bağış yapmak isteyenlere özel indirimler sunuluyor.

Carrefoursa ise 6 taksit fırsatıyla dikkat çekiyor. Sakatat dahil kurban paketlerinde çeşitli seçenekler sunan Carrefoursa, internete özel adres teslimatıyla da müşterilere kolaylık sağlıyor. Ayrıca, peşin fiyatına 3 taksit imkanı da sunuluyor.

Migros, A101 ve Carrefoursa’da bayram kampanyası! Kurban indirimleri ve taksit seçenekleri!

A101 ise peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla kurbanlık satışlarına katılıyor. Karaman koçu ve büyükbaş kurbanlık seçeneklerinde farklı bankaların kartlarına özel taksit imkanları sunuluyor.

Kurban Bayramı alışverişlerinde avantajlı fiyatlar, taksit seçenekleri ve teslimat kolaylıklarıyla Zincir Marketler vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

# Yer, devam, için, Özel

30 May 2024 - 11:55 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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