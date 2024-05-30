Tasarruf tedbirlerinde sıra Meclis'e geldi

Kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 17 Mayıs tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamına alınmayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tasarruf için yeni uygulamalar devreye giriyor. Milletvekillerin yurtdışı gezileri sınırlandırılacak, yerli otomobil Togg kullanılacak, özel hastane yerine devlet hastanesine gidilecek.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre, TBMM, katılımı zorunlu programların dışında ihtisas, tali ve araştırma komisyonlarının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine sayı sınırlaması getirecek. Duruma göre komisyon gezilerinde uzman görevlendirecek.

TBMM’de bir süredir başlatılan, ‘araç dönüşümü uygulaması’ yeni tedbirlerle hizmet araçlarının tamamı elektrikli araca dönüştürülecek. Yeni yasama dönemine yetiştirilmesi sağlanacak. Meclis’te yeni tasarruf tedbirleri arasında Meclis başkanvekilleri, grup başkanvekilleri ve komisyon başkanvekillerinin kullandığı Audi marka araçların da değişmesi gündemde. Kiralık olan makam araçlarının sözleşmesi her yıl Temmuz ayında yenileniyor. TBMM Başkanlığı da yeni ek tedbirleri masaya yatırıyor. Bu tedbirler arasında tüm makam araçlarının yerli otomobil Togg’la değiştirilmesi gündemde. Yeni tedbirler uygulanırsa, kiralık makam araçları Temmuz ayından itibaren kullanılmayacak.

İHALELER İPTAL

Tüm birimlerde kağıt kullanımı kaldırılarak, dijitale geçilecek. Meclis’te şu anda kullanımı devam eden kırtasiye malzemeleri, toner, plastik sular bittikten sonra yenileri alınmayacak. Bu sebeple ihale sözleşmeleri de iptal edilecek. Meclis'te düzenlenen resepsiyon ve etkinliklerde "sade menü" uygulaması devam edecek.

“ÖZEL HASTANE YERİNE DEVLET VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİ”

Sağlık harcamaları, devlet ve üniversite hastanelerine yönlendirilecek. Sadece özel hastanelerle yürütülen sağlık provizyon sistemi, devlet ve üniversite hastanelerine yaygınlaştırılacak.

“VEKİL HARCAMALARI DA KISITLANACAK”

TBMM Başkanlığı, muhalefetin sık sık gündeme getirdiği, ‘milletvekilleri harcamaları da dahil olsun, milletvekilleri tasarruf dışında kalmasın’ önerilerini dikkate alarak, milletvekillerinin sağlık, yol, yemek ve personel sayısı gibi kalemlerde yeni tedbirleri çalışıyor.

Kaynak: Karar