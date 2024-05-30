ALTSO Tiyatro Kulübü’ne bir ödül daha

GEÇTİĞİMİZ yıl ‘Yatağımda Ceset Var’ oyunuyla ödül almaya hak kazanan ALTSO Tiyatro Kulübü bu yıl da ‘Eniştemin Barbeküsü’ oyunuyla ödül aldı. Ödülü değerlendiren ALTSO Başkanı Eray Erdem, “ALTSO Tiyatro Kulübü’müz ile bir kez daha gurur duyduk” dedi. XXIV. Direklerarası Seyirci Ödülleri Ödül Töreni, ALTSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

‘MUTLULUK DUYDUK’

ALTSO Tiyatro Kulübü’nün ödül almasından dolayı büyük memnuniyet duydukların ifade eden Başkan Erdem, “Geçen yıl ‘Yatağımda Ceset Var’ oyunuyla ödül almaya hak kazanan ALTSO Tiyatro Kulübü'müz bu yıl da ‘Eniştemin Barbeküsü’ oyunuyla ödül aldı. Ödül Töreni'ni bu yıl odamız ev sahipliğinde; Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Meclis Başkanımız Mehmet Kural, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Alanya Belediye Meclis Üyesi Nazmi Zavlak, Meclis Üyelerimiz Uğur Ali Ünlü ve Özgür Yaman, Direklerarası Seyircileri Genel Koordinatörü Ömer Şahinbaş ve salonumuzu dolduran sanatseverlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik.

Tiyatro oyunlarımızın yazarı ve yönetmeni Okan Özdil, Genel Sanat Yönetmeni Sefa Çorbacı ve tüm tiyatro ekibimiz ile ödül alan tüm tiyatrocularımızı canı gönülden kutlarım. Ödül töreninin ardından ise tiyatro kulübümüzün ödüllü oyunu Eniştemin Barbeküsü’nü Alanya protokolümüz ve sanatseverlerimiz ile bir kez daha izleyip, tiyatro oyuncularımızın muhteşem performanslarıyla güzel bir tiyatro akşamı yaşadık. Sanatı ve sanatçıyı her zaman desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu. (ALTSO/BÜLTEN)