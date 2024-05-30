30 May 2024 - 11:36- Ekonomi G:

1 TL'ye satılık ev: Bakanlık hemen harekete geçti

ABONE OL Google News Sayfamız

Son zamanlarda artan 1 liraya satılık ev ilanları için Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. İlan verenler yakın markaja alındı. Emlak firmalarının da reklamları durduruldu.

1 TL'ye satılık ev: Bakanlık hemen harekete geçti mask
1 TL'ye satılık ev: Bakanlık hemen harekete geçti
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda artan "1 TL'ye satılık ev" ilanlarının alıcıları yanıltmak için kullanılan bir aldatmaca olduğunu tespit etti. İlan sahipleri için harekete geçildi. İlanlar hakkında durdurma cezası verildi.



Haber Global'de yer alan habere göre, Alınan yeni düzenlemeyle birlikte, satılık ev ilanlarında mülkün gerçek değerini yansıtmayan fiyatlar kullanılamayacak. Bu kapsamda, 1 TL gibi sembolik fiyatlara satışa çıkarılan ev ilanları yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, bir emlak firmasının ilan sitesinde yayınladığı reklamlarda tüketicileri aldattığını tespit etti.

Kurul, söz konusu firmanın satılık evler için "1 TL" şeklinde tanıtım yaptığını ancak bu fiyatların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Nisan toplantısında satılık evleri ‘1 liraya’ ilana koyan emlak firmalarına yönelik şikâyetleri değerlendiren Reklam Kurulu, bu ve benzeri 15 ayrı reklamı durdurdu. Söz konusu reklamların yanıltıcı nitelikte olduğunu değerlendiren kurul, reklama durdurma cezası uyguladı.

Reklam Kurulu, 3 TL, 5 TL, 990 TL, 1.050 TL, 1.950 TL, 11 bin 111 TL, 22 bin 222 TL gibi çeşitli fiyatlarla ilanı veren emlak firmalarının da reklamlarını durdurdu. Kurul; 99 bin 999 TL, 100 bin TL, 111 bin 111 TL, 125 bin TL gibi fiyatlı ilanları da inceledi.

Evlerin bu fiyata satılmadığını, tüketicilere evin fiyatının daha yüksek olduğunun belirtildiğini tespit eden kurul, bu ilanlar hakkında da durdurma cezası kesti.

# bin, Yer, Son, Bir, için, Yüksek, etti

30 May 2024 - 11:36 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Bakan Şimşek o konu için devreye girdi: Ağır yaptırımlar uygulanacak! mask
Bakan Şimşek o konu için devreye girdi: Ağır yaptırımlar uygulanacak!
Yatırımcılar zevkten dört köşe olacak: İşte yeni trend! mask
Yatırımcılar zevkten dört köşe olacak: İşte yeni trend!
Kredi kartı sahipleri dikkat: Geri ödeme yapılacak! mask
Kredi kartı sahipleri dikkat: Geri ödeme yapılacak!
Memur maaşı zammında net tablo ortaya çıktı! İşte ortadaki rakam... mask
Memur maaşı zammında net tablo ortaya çıktı! İşte ortadaki rakam...
ATM'lerde yeni dönem: Tarih belli oldu! Artık sınırı var... mask
ATM'lerde yeni dönem: Tarih belli oldu! Artık sınırı var...
Faturalarda kademeli ceza dönemi resmen başladı mask
Faturalarda kademeli ceza dönemi resmen başladı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber