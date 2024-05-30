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Hatay'da yılın 4'üncü dağ ceylanı dünyaya geldi

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TARIM ve Orman Bakanlığı, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurulan Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2024'ün 4'üncü yavru ceylanının dünyaya geldiğini açıkladı.Bakanlık, 201...

Hatay'da yılın 4'üncü dağ ceylanı dünyaya geldi mask
Hatay'da yılın 4'üncü dağ ceylanı dünyaya geldi
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TARIM ve Orman Bakanlığı, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurulan Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2024'ün 4'üncü yavru ceylanının dünyaya geldiğini açıkladı.

Bakanlık, 2013 yılında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan 12 hektar alan üzerine dağ ceylanı üretim istasyonu kurdu. 25 Aralık 2019 tarihinde de 12 bin 514 hektar alan Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olarak ilan edildi. Alanda bu yıl 4'üncü yavru dağ ceylanı dünyaya geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yavru dağ ceylanının fotokapan görüntüsüne yer verilerek, "Aramıza yeni katılanlarda bugün; Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonumuzda ailemizin 4'üncü üyesi dünyaya gözlerini açtı" denildi.

30 May 2024 - 10:59 DHA Ankara- Gündem

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