AİLE DESTEK ÖDEMESİ ALANLAR DİKKAT! Ödemeler devam ediyor mu?

Bakanlık henüz ödemelerin uzatılıp uzatılmayacağına dair resmi bir açıklama yapmamış olsa da, ödemelerin hane içinde kişi başına düşen gelire göre farklılık gösterdiği biliniyor.

Ödemelerin detayları şu şekilde:

Geliri 450 TL ve altında olanlar için ödeme miktarı 1250 TL.

Geliri 450 TL ile 911.15 TL arasında olanlar için ödeme miktarı 1100 TL.

Geliri 911.15 TL ile 1372.30 TL arasında olanlar için ödeme miktarı 950 TL.

Geliri 1372.30 TL ile 5.667.37 TL arasında olanlar için ödeme miktarı 850 TL.

Ödemeler her ayın 15. günü hesaplara yatırılıyor ve hak sahiplerinin zamanında ödemelerini alabilmeleri için hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.

Bu büyük fırsatı kaçırmamak ve ekonomik açıdan rahatlamak için hak sahiplerinin belirtilen tarihlerde ödemelerini takip etmeleri önem taşıyor. Aile Destek Programı, ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek için sunulan bir fırsat olarak dikkat çekiyor ve bu desteklerden en iyi şekilde yararlanılması öneriliyor.