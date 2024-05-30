- Ekonomi

AİLE DESTEK ÖDEMESİ ALANLAR DİKKAT! Ödemeler devam ediyor mu?

ABONE OL Google News Sayfamız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemeleri alan hak sahipleri için önemli bir gelişme var. Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin devam edip etmeyeceği merak konusu olmaya başladı. Bu ödemeler, 850 TL ile 1250 TL arasında değişen miktarlarda hak sahiplerine ulaşıyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ ALANLAR DİKKAT! Ödemeler devam ediyor mu? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Bakanlık henüz ödemelerin uzatılıp uzatılmayacağına dair resmi bir açıklama yapmamış olsa da, ödemelerin hane içinde kişi başına düşen gelire göre farklılık gösterdiği biliniyor.

Ödemelerin detayları şu şekilde:

Geliri 450 TL ve altında olanlar için ödeme miktarı 1250 TL.
Geliri 450 TL ile 911.15 TL arasında olanlar için ödeme miktarı 1100 TL.
Geliri 911.15 TL ile 1372.30 TL arasında olanlar için ödeme miktarı 950 TL.
Geliri 1372.30 TL ile 5.667.37 TL arasında olanlar için ödeme miktarı 850 TL.
Ödemeler her ayın 15. günü hesaplara yatırılıyor ve hak sahiplerinin zamanında ödemelerini alabilmeleri için hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor.

Bu büyük fırsatı kaçırmamak ve ekonomik açıdan rahatlamak için hak sahiplerinin belirtilen tarihlerde ödemelerini takip etmeleri önem taşıyor. Aile Destek Programı, ailelerin yaşam standartlarını yükseltmek için sunulan bir fırsat olarak dikkat çekiyor ve bu desteklerden en iyi şekilde yararlanılması öneriliyor.

# Bir, için, aile, günü, açıklama, kişi

30 May 2024 - 10:54 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Bakan Şimşek o konu için devreye girdi: Ağır yaptırımlar uygulanacak! mask
Bakan Şimşek o konu için devreye girdi: Ağır yaptırımlar uygulanacak!
Yatırımcılar zevkten dört köşe olacak: İşte yeni trend! mask
Yatırımcılar zevkten dört köşe olacak: İşte yeni trend!
Kredi kartı sahipleri dikkat: Geri ödeme yapılacak! mask
Kredi kartı sahipleri dikkat: Geri ödeme yapılacak!
Memur maaşı zammında net tablo ortaya çıktı! İşte ortadaki rakam... mask
Memur maaşı zammında net tablo ortaya çıktı! İşte ortadaki rakam...
ATM'lerde yeni dönem: Tarih belli oldu! Artık sınırı var... mask
ATM'lerde yeni dönem: Tarih belli oldu! Artık sınırı var...
Faturalarda kademeli ceza dönemi resmen başladı mask
Faturalarda kademeli ceza dönemi resmen başladı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber