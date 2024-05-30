Sınırda korkunç olay: Kamuflajlı araçlar, Sahte askerler... Dehşete düşüren iddialar...

Türkiye'yi sarsan 'makam aracıyla insan kaçakçılığı' haberinin ardından bir akılalmaz yöntem daha ortaya çıktı. TSK'nın envaterinden satışa çıkardığı eski araçları satın alan çete üyelerinin kamuflajla araçlara tekrarda 'askeri araç' görünümü verip sınırda asker araçlarının arkasına takılarak kaçakçılık yaptığı ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE BÖYLESİ DUYULMADI

'Makam aracında insan kaçakçılığı' haberiyle ses getiren Cumhuriyet yazarı Barış Terkooğlu bu kez 'Her gördüğün kamuflajlıyı asker sanma' başlıklı yazısında daha önce duyulmamış kaçakçılık yöntemini anlattı.

7 AY SÜRDÜ

Yazıda yer alan bilgilere göre 2023'ün mayıs ayında kaçakçılığa başlayan çete üyeleri aynı yılın aralık ayına kadar bu yöntemle sınırdan kaçak taşıdı. Çeteyi Kilis'teki iki özel harekat polisinin dikkati yakaladı. Üstelik polisler şüphelendikleri aracın yanına gidince içindekiler asker olduklarını ve araçta mühürlü kapalı kutuda silah taşıdıklarını söyledi.

SİLAH DEDİLER BEBEK SESİ GELDİ

Polisler tam bölgeden uzaklaşırken kutulardan bebek sesi gelmeye başladı. Polisler silahlarını doğrultarak kutuları açtıklarında ise kaçaklarla karşılaştı. Üstelik bu işi yapan çete üyelerinin içinde de emekli askerler olduğu tespit edildi.

İşte Terkoğlu'nun konuyla ilgili yazısı;



Tanıkların anlattığına göre olay, 2023 yılının aralık ayının ortasında olmuştu. Suriye sınırındaki Kilis’te özel harekât polisleri, yolda park halinde duran bir askeri kamyonetten şüphelenmişti. Araca yaklaştılar. Araçtaki iki kişi, asker olduklarını, askeri konvoyu beklediklerini söyledi. Anlattıklarına göre araçta mühürlü silah sandıkları vardı.

Polisler tam uzaklaşıyordu ki...

Araçtan bir bebek ağlaması sesi duyuldu. Geri dönerek silahlarını doğrulttular. Sandıkları açınca şoke eden görüntüyle karşılaştılar. Araçtaki sandıklardan onlarca kaçak göçmen çıktı.

KAMUFLAJLI ARAÇLA KAÇAKÇILIK

Soruşturma derinleşince ortaya öyle bilgiler saçıldı ki... Aslında yakalanan kamyonet askeri görünümlüydü ama askeri değildi. Kafanız karışmasın. TSK, görev ömrünü tamamlayan askeri kamyonetleri ihaleyle satıyor. Bugün araç ilanlarının olduğu ikinci el sitelerinde, bu nedenle tuhaf şekilde eski askeri araçlar bulunabiliyor. İçlerinde emekli askerlerin de olduğu kaçakçılık çetesi böyle bir aracı Isparta’dan satın almış, yeniden kamuflaj renklerine boyamış, sahte askeri plaka takmıştı.



Dahası, Suriye’den bu araca kaçakları dolduran çete, Suriye’den Türkiye’ye gelen askeri konvoyun peşine sanki konvoyun parçasıymış gibi takılmıştı. Burada iddiaya göre içerideki işbirlikçiler de kendilerine yardım ediyordu. Bu yolla, Çobanbey Sınır Kapısı’nın 2 kilometre batısındaki askeri sınır kapısından geçiyordu. Bu işi, 2023 yılında mayıs ayından, yakalandıkları aralık ayına kadar tam yedi ay yapmışlardı. Kaçak göçmen başına 2-3 bin dolar alıyorlardı.

BAKANLIK DOĞRULADI

Söz konusu bölge, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı 1. Hudut Alayı’nın sorumluluğundaydı. Olaydan kısa süre sonra, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral H.H.O’nun görevden alınıp merkeze çekilmesi dedikoduları artırdı. Zira general olağandan fazla, tam beş senedir, burada görev yapıyordu. En son 2023 şûrasında görev süresi uzatılmıştı.

Yaşananları duyunca resmi makamları aradım. Milli Savunma Bakanlığı, kaçakçılık hadisesini ve yöntemi doğruladı. Ancak kaçakçılıktan yakalananların muvazzaf asker olmadığını haliyle konunun kendileriyle ilgili olmadığını söyledi.



Önemli bir detay ise şu: MSB kaynakları, Tuğgeneral H.H.O’nun görevinden alınmasının kaçakçılık operasyonuyla hiçbir ilgisi olmadığını, H.H.O. hakkında hukuki ya da askeri bir soruşturma yapılmadığını net bir şekilde söyledi.

Ardından aradığım İçişleri Bakanlığı kaynakları da kaçakçılık hadisesini ve anlattığım yöntemi doğruladı.

"İHRAÇ SÜRECİ BAŞLADI"

Konuyu, CHP’nin Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Amiral Yankı Bağcıoğlu ile de konuştum. O da akıllara durgunluk veren kaçakçılık yöntemini teyit etti ve şunları söyledi:

“Hudutlarımızda görev yapan kahraman askerlerimizin kendilerine tevdi edilen görevleri 24 saat esasına göre büyük bir özveriyle sürdürdüğü yadsınamaz gerçek. Ancak olayın yasadışı maddi kazanç boyutu gün geçtikçe inanılmaz şekilde artmakta, suç örgütleri bu ranttan pay almak için her türlü şeytani yönteme başvurmaktadır. Şanlıurfa’da meydana gelen ve basına yansıyan olaya benzer şekilde Aralık 2023 tarihinde Gaziantep’te de bir yasadışı göçmen kaçakçılığı yaşanmıştır. Kaçakçılar tarafından artık kullanım ömrünü tamamladığı için ihale ile satışı yapılan araç -Jandarma Genel Komutanlığı tarafından satıldığı iddia edilmektedir- satın alınmış, tekrar askeri araç görüntüsü verilerek boyanmış ve hudut geçişinde insan kaçakçılığında kullanılmıştır. İnsan kaçakçıları yakalanmış ve adli işlem başlatılmış ayrıca kendilerine yardım eden/göz yuman düşük rütbedeki birkaç askeri personel hakkında yüksek disiplin kurulu kararıyla meslekten ihraç sürecinin de başlatıldığı bilgileri mevcuttur. Bu olay bölgede suç örgütlerinin yasadışı eylemlerini fütursuzca ve cüretkâr bir şekilde devam ettirdiklerini, bu çerçevede her türlü araç ve yöntemi kullanacaklarını bir kez daha göstermiştir. Bu olayın gösterdiği bir diğer husus da bölgedeki kontrol ve takip mekanizmalarının hiçbir gevşemeye mahal bırakmadan en üst seviyede idame edilmesi zorunluluğudur.”

Kaynak: MYNET