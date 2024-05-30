- Gündem

EFES-2024 gündüz safhası başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası kara bomba...

EFES-2024 gündüz safhası başladı mask
EFES-2024 gündüz safhası başladı
EFES-2024 gündüz safhası başladı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası kara bombardımanıyla başladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhası, kara bombardımanıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey mevkiinde düzenlenen Seçkin Gözlemci Günü'nün gündüz safhasına bin 745’i misafir, 45 ülkeden toplam 10 bin 884 personel katıldı.

Efes- 2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın gece safhası, dün gece saatlerinde başarıyla tamamlanmıştı.

30 May 2024 - 10:23 DHA İzmir- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Van'da 3 bin 200 rakımlı yayla yolunda karla mücadele mask
Van'da 3 bin 200 rakımlı yayla yolunda karla mücadele
Tunceli’de lojmanlarda en düşüğü 201 liradan 1118 liraya çıkarılan kira, akademisyenlerle rektörü mahkemelik etti mask
Tunceli’de lojmanlarda en düşüğü 201 liradan 1118 liraya çıkarılan kira, akademisyenlerle rektörü mahkemelik etti
Hatay'da yılın 4'üncü dağ ceylanı dünyaya geldi mask
Hatay'da yılın 4'üncü dağ ceylanı dünyaya geldi
Prof. Dr. Güz’den sınav kaygısı yaşayan öğrencilere: Düşünmemiz gereken sonuç değil, süreç mask
Prof. Dr. Güz’den sınav kaygısı yaşayan öğrencilere: Düşünmemiz gereken sonuç değil, süreç
EFES-2024 gündüz safhası başladı mask
EFES-2024 gündüz safhası başladı
'Kurbanlık yok diyen spekülatörlere inanmayın' mask
'Kurbanlık yok diyen spekülatörlere inanmayın'
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber