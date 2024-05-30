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Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor

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Meteoroloji'nin son tahminlerine göre; öğle saatlerinden itibaren Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ile Antalya'nın batısının iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu nedenle sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor mask
Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor
Meteoroloji saat vererek uyardı: Gök gürültülü sağanak ve fırtına geliyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Karaman dışında), Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Bilecik, Sinop ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, Trakya kesimlerinde ise normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Öğle saatlerinden itibaren Isparta'nın batısı, Burdur'un doğusu ile Antalya'nın batısının iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat'ın batısında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak: Karar

# Yer, Saat, Antalya, Hava, ankara, Burdur

30 May 2024 - 09:49 - Gündem

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