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Hastanelerde randevu krizine buldukları çözüm: Yılda bir...

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Raporlu ilaç kullananlarla ilgili yeni düzenleme geliyor. Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemeye göre aile hekimlerine arık raporlu ilaç yazabilme yetkisi verilecek. Böylelikle raporlu olarak düzenli şekilde ilaç alanların hastaneye gitmesine gerek kalmayacak. Söz konusu uygulama ile yıllık reçete dönemi de başlayacak. Hastalar 3 ayda bir sadece eczaneye gidip ilacını alabilecek.

Hastanelerde randevu krizine buldukları çözüm: Yılda bir... mask
Hastanelerde randevu krizine buldukları çözüm: Yılda bir...
Hastanelerde randevu krizine buldukları çözüm: Yılda bir...
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Raporlu ilaç yazdırmak için hastaneden randevu almaya da doktor beklemeye de son vermek için harekete geçilirken; düzenli ilaç kullananların hayatlarını kolaylaştıracak bir adım atılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın hayata geçirmeye hazırlandığı düzenlemeyle aile hekimlerine raporlu ilaç yazma yetkisi verilecek.


YENİ DÜZENLEME GELİYOR: RAPORLU İLAÇLARI AİLE HEKİMLERİ YAZACAK
ATV Haber'de yer alan habere göre; raporlu olarak düzenli şekilde ilaç alanlar, o ilaçları bittiğinde tekrar doktora gidip ilaçlarını reçete ettiriyordu. Bu da hem hastanede hem de doktorda yoğunluğa neden oluyordu. Söz konusu yoğunluğu azaltmak için gündeme gelen yeni düzenlemeyle, hasta doktoruna gitmek yerine; aile hekimliğine giderek o ilaçları yeniden reçete ettirebilecek.

DİYABET, HEPATİT B, KALP...
Aile hekimliği şimdilik; kronik rahatsızlığı olan başta diyabet, hepatit b ve düzenli olarak ilaç kullanan kalp hastalarına raporlu ilaçlarını yazacak. İleriki dönemde ise bu ilaçların sayısı artırılacak.

YILLIK REÇETE DÖNEMİ BAŞLIYOR
Doktorlar, söz konusu raporlu ilaçları 3 aylık olarak yazıyordu ama yeni düzenleme ile birlikte artık bir yıl boyunca raporlu ilaçları yazabilecek. Hastalar da her 3 ayda bir sadece eczaneye giderek raporlu ilaçlarını alabilecek.

Raporlu olarak düzenli ilaç kullanan milyonlarca hasta için uygulamanın önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor.

# Bir, Yer, için, Son, sağlık, Gelen

30 May 2024 - 09:32 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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