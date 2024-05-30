30 May 2024 - 09:08 - Gündem

Taslağın detayları ortaya çıktı: Sokak köpekleri düzenlemesinde neler var?

AK Parti'nin “hayati tehlike” oluşturdukları gerekçesiyle başıboş sokak köpeklerin öldürülmesini öngören yasa tasarısına tepkiler sürerken Meclis'e ulaşan taslaktaki maddeler ortaya çıktı. Bir süredir 'Uyutulmalı mı? Kısırlaştırılmalı mı?' tartışmalarıyla gündeme gelen sokak köpekleri ile ilgili düzenlemeye göre; ilk etapta sahiplendirme teşvik edilecek ve ağır para cezaları gelecek.