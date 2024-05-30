Taslağın detayları ortaya çıktı: Sokak köpekleri düzenlemesinde neler var?

AK Parti, geçtiğimiz günlerde sokak hayvanlarının bir ay boyunca hayvan barınaklarında bulunduktan sonra, sahiplenilmeyen hayvanların uyutulmasını öngören tasarı TBMM'ye ulaştı. Sokak köpekleriyle ilgili düzenlemenin taslak metnindeki maddeler ortaya çıktı.
SOKAK KÖPEKLERİ DÜZENLEMESİNDE HANGİ MADDELER VAR?
TV100'de yer alan habere göre; söz konusu düzenlemeyle birlikte sokak köpeklerinin bakımı ve kısırlaştırması belediyelerin sorumluluğunda olacak, sahiplendirme teşvik edilecek, çip takma zorunlu hale getirilecek ve sahiplerine ağır para cezaları uygulanacak.
İŞTE SOKAK KÖPEKLERİ TASLAĞI
- Barınak yapımı, kısırlaştırma ve bakım belediyelerin uhdesinde olacak
- Belediyeler görevini yapmazsa İller Bankası'ndan aldığı paraların bir kısmı kesilecek
- Sahiplendirilme esas olacak, tüm köpeklere çip takılacak
- Köpek sahipleri köpeklerine sahip çıkmazsa ağır para cezaları getirilecek
- Sahibi olmayan köpeklerin kaydı belediyede olacak
- Uyutulma ilk planda düşünülmeyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada; kısırlaştırmanın çözüm olamadığını ancak ilk önceliklerin sahiplendirme olduğunu belirtmişti.
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.