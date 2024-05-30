İsrail, Suriye'ye saldırdı: Ölü ve yaralılar var...

Suriye'nin Banyas ilçesine İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği ileri sürüldü. Suriye haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberde, saldırının yerel saatle 19.30'da gerçekleştiği ve bir alanla bir binanın hedef alındığı belirtildi.
BÖLGEDE HİZBULLAH DA BULUNUYOR
Saldırıda 1 çocuğun hayatını kaybettiği ve 10 sivilin de yaralandığı belirtilirken İsrail makamlarınca herhangi bir açıklama yapılmadı.
Hedef alınan bölgede, Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının da bulunduğu biliniyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara hava saldırıları düzenliyor.
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.