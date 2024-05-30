Şok eden skandal... Bakanın telefonu klonlandı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda yaptığı konuşmada, siber güvenlik konusundaki endişelerini dile getirdi. Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, Uraloğlu, telefonunun taklit edildiğini ve kendi numarasından arama yapılmış gibi bir durumla karşılaştığını belirtti.

'HERKESİN TELEFONU TAKLİT EDİLEBİLİYOR'

Uraloğlu, "Telefonumun taklit edildiği ve benim numaramdan aranıyormuş gibi yapılan bir aramayla karşılaştım. Artık herkesin telefon ve sesinin taklit edilebildiği bir çağda yaşıyoruz. Siber güvenlik konusunda almamız gereken birçok önlem var" dedi.

'BİZE NELER YAPILMAZ?'

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AK Partili Hüseyin Yayman ise Uraloğlu’na "Kimi aramışlar, bu önemli bir konu. Size yapılıyorsa bize neler yapılmaz" diyerek karşılık verdi. Uraloğlu da "Telefonla ve ya bir mesajla ve ya e-maille neler paylaşmamız gerektiğine gerçekten dikkat etmemiz lazım. Milyonlarca, hatta milyarlarca dolar vererek yaptığınız yatırım bir tane, basit bir bilgisayarla devre dışı bırakılabiliyor. Benim adıma arama memleket adına zararlı bir girişim değildi ama ilgilisini bulduk, gerekli yaptırımları uyguladık" yanıtını verdi.

'BTK'NİN BAŞINDAKİ İSİM BİLE MAĞDUR OLABİLİYOR'

İYİ Partili Selcan Hamşıoğlu ise "Düşünün, bütün haberleşme alanının başındasınız, BTK’nin, siber savunma faaliyetlerinin, iletişim altyapısının başındasınız ama sizin bile bir korsan program üzerinden cep telefonunuz kopyalanıyor" diye konuştu.

Kaynak: Karar