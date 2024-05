KGK: Gazeteden ve haberden tasarruf olmaz

Bir çok yerel gazetenin kapanma riskiyle karşı karşıya kalacağını belirten Genel Başkan Dim şöyle konuştu: “Ne yazık ki her tasarruf tedbirlerinin gündeme geldiği süreçte ilk tasarruf edilen medyanın hatta yerel medyanın abonelik ve özellikle yerel yönetimlerden aldığı reklam ve ilanlar oluyor. Bu daha önce de yaşandı. Ülkemizde sadece bu dönem değil, bundan önceki dönemlerde de yaşanan ekonomik krizler döneminde yine devletimizin tasarruf tedbirleri çerçevesinde ilk başvurduğu tasarruf bu oluyor. Halbuki bu tasarruf öyle çok ciddi manada bir yekûn oluşturmuyor. Biz bunun hesabını daha önce de yapmıştık. Yani devletimizin bu yolla yaptığı tasarruf çok da öyle ciddiye alınacak bir rakam oluşturmuyor. Oysa o tasarruf edilen rakam yerel basın için, özellikle Anadolu basını için -ki zor şartlarda halen kendi şehrine hizmet veren, kendi şehrinin hafızası olan, kendi şehrinin sesi olan, nabzı olan, kulağı olan yerel basın için- bir can suyu niteliğinde. O can suyunu almadığı zaman bunların elbette yaşama şansı kalmıyor. Dolayısıyla bu can suyunun kesilmesi, bu tasarruf tedbirleri genelgesinin sosyal yönünün eksik olduğunu gösteriyor. Bu anlamda da biz bu konudaki tasarruftan vazgeçilmesi noktasında da hükümetimize çağrıda bulunmaya devam ediyoruz. Lütfen bu yanlış karardan vazgeçin. Bu hatadır ve bu yapılan tasarruf değildir. Olsa olsa şehirlerimizin, kentlerimizin, Anadolu basınımızın sesini kısmak demokrasimize de olumsuz yansıyacak ve halkı yerelde özdenetiminden yoksun bırakarak geri dönecektir. Bu noktada yaşanacak olan birtakım sıkıntıları da beraberinde getirecektir diye düşünüyoruz. Gazeteden ve haberden tasarruf olmaz.”

Bazı illerde gazetelerin ortak 1. sayfa ile çıkarak bu kararı protesto ettiğine dikkat çeken Dim, “Tüm meslek örgütlerini bu konuda ortak hareket etmeye davet ediyoruz. Biz de her türlü katkıyı vermeye hazırız” dedi.