Bakan Şimşek o konu için devreye girdi: Ağır yaptırımlar uygulanacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye ilişkin Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı Paneli’nde değerlendirmelerde bulunarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Enflasyonun düşüş dönemine girdiğini belirten Bakan Şimşek "Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz" değerlendirmesini yaptı. Bakan Şimşek, "Vergi muafiyet ve istisna çalışmalarımız devam ediyor, bir noktaya getirdik. Vergi adalet ve etkinlik paketi çalışmalarımız devam ediyor." Dedi.

Enflasyonda geçiş döneminin bu ay itibariyle sona ereceğine vurgu yapan Bakan Şimşek “Dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz. Eylül'de inanıyorum ki 40'lı rakamları görebiliriz. Aylık enflasyonda tekrar bir patikaya oturuyoruz. Bizim hedeflerimize yakın bir patika, piyasa henüz o noktada değil. Biz yönetilebilir olduğuna inanıyoruz; gerektiğinde ilave adımlar da atılacak.” İfadelerini kullandı.

Enflasyon verilerinde iyileşme olduğu vurgu yapan Bakan Şimşek, açıklamasında “Enflasyon beklentilerinde iyileşme var, henüz tam bizim hedeflerimize paralel bir noktada değil. Tabii ki öyle olacak. Beklentiler geçmişe göre şekilleniyor. Önümüzdeki aylarda enflasyon düşünce beklentilerin hedeflere yakınsadığını göreceğiz.” İfadelerine yer verdi.

SIKI TEDBİRLER ALINDI

Kur Korumalı Mevduat’dan (KKM) zaman alsa bile piyasaları bozmadan çıkılacağını belirten Şimşek “Mevduatlardaki artış beklediğimizden iyi.” dedi

Bakan Şimşek Merkez Bankası politikalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise “Merkez Bankamız ne gerekiyorsa yapıyor, çok iyi bir ekibimiz var. Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa, Hazine ve Maliye olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız. Biz dönem dönem yaparız.” İfadelerini kullandı.

VERGİ KAÇIRANLAR BAŞINI BÜYÜK DERDE SOKACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi konusundan çalışmalarının devam etiğinin altını çizdi. Bakan Şimşek vergi alanında yapılan çalışmaların bir noktaya geldiğini belirterek “Kayıt dışı ile mücadele için eylem planı açıklamayacağız, fiilen mücadele yürüteceğiz.” dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber