Yatırımcılar zevkten dört köşe olacak: İşte yeni trend!

2024 yılında yatırımcılar altın kadar gümüşe de ilgi göstermeye başladı. Gümüş fiyatları 2024'ün başından bu yana yüzde 45 artarak gram başına 32 liraya yükseldi ve altını geride bıraktı.

Altın fiyatları 2024 yılında artarken, yatırımcıların yeni gözdesi gümüş oldu. 1 Ocak 2024'te 22 lira olan gümüşün gram fiyatı, yaklaşık yüzde 45'lik artışla 32 liraya yükseldi. Bu dönemde gram altın ise yüzde 25 artarak bin 950 liradan 2 bin 450 lira seviyesine çıktı.

UZUN VADEDE GELİR KAPISI

Kapalıçarşı esnafı Cihat Zeytun, altına olan talebin her zaman yüksek olduğunu ve uzun vadede yatırımcıları kazandırdığını söyledi. Zeytun, gümüşün de son 6 ayda yüzde 50 civarında değer kazandığını ve yatırımcılar için cazip bir seçenek haline geldiğini belirtti. Gümüşün külçe ve daha küçük parçalar halinde yatırım amaçlı olarak satıldığını da ekleyen Zeytun, gümüşün de tıpkı altın gibi uzun vadede değerlendirilmesi gereken bir yatırım aracı olduğunu vurguladı.

FİYATLAR ARTACAK

Gümüş fiyatlarındaki artışın yatırımcıların ilgisini çekmesinin yanı sıra, uzmanlar da önümüzdeki dönemde gümüş fiyatlarının artmaya devam edebileceğini öngörüyor.

Kaynak: Kamu Son Haber