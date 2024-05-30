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Ünlü sanatçı hastanelik oldu!

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75 yaşındaki oyuncunun bugün rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ünlü sanatçı hastanelik oldu! mask
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Ekol TV'nin özel haberine göre, Kadir İnanır, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İnanır, daha önce de felç geçirdiği için yoğun bakımda tedavi görmüştü.

24 Mart'ta Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İnanır, yapılan beyin MR'ı ve tahlillerin ardından operasyon geçirmiş, beynindeki tıkalı damar açılmıştı. O dönemde entübe de edilen İnanır tekrar hastaneye kaldırıldı.

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yeniden Beykoz'daki evinden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Doktorların ilerleyen saatlerde detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: Kamu Son Haber

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30 May 2024 - 03:06 - Magazin

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