Kredi kartı sahipleri dikkat: Geri ödeme yapılacak!

Kredi kartları sağladığı taksit imkanları ve puan biriktirme gibi özellikleriyle kullanıcılarına avantajlar yaratıyor.bilirsiniz.
Fakat birçok kredi kartı için aidat ödemek zorunlu. Bu aidatı ödemek istemeyenlerin yapması gereken şey ise kart sözleşmesini dikkatlice okumak.
Eğer imzaladığını sözleşmede aksi bir durum belirtilmiyorsa tüketici hakları sayesinde aidat ödemekten kurtulabilirsiniz.
İşte kredi kartı aidatı ödemek istemeyenlerin bilmesi gereken tüm detaylar…
TALEP OLUŞTURMAK
Kredi kartı alırken imza attığınız sözleşmede yıllık kullanım ücreti talep edilebileceği, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) düzenlediği ‘Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar’a ilişkin beyannamede belirtilir.
Kredi kartı aldığınız sırada imzacısı olduğunuz sözleşmede böyle bir madde yazmıyorsa bankanın sizden aidat isteme hakkı bulunmuyor.
Ancak ekstrenize aidat yansıması halinde buna direkt olarak itiraz edebilirsiniz. İlk olarak bankayla iletişime geçebilir ve bir dilekçe ile şubenizden gerekli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Hatta istemeniz halinde daha önce sizden kesilen kart aidat bedellerinin iadesini de talep edebilirsiniz.
İADES NASIL ALINIYOR?
Kredi kartı aidatı için otomatik ödeme talimatı verdiyseniz ya da farkında olmadan bu aidatı ödediyseniz geçmişe yönelik itirazda bulunarak iade talebi oluşturma hakkınız var.
Bu işlemi üç farklı yolla gerçekleştirebilirsiniz:
- İade talebinize ilişkin detayların yer aldığı bir dilekçe ve ekstre hakkında banka şubesinden işlemde bulunabilirsiniz.
- Şahsi olarak ekstrenizle birlikte Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunabilir, ödediğiniz aidat bedellerinin iadesini talep edebilirsiniz.
- Mail ile e- Devlet üzerinden süreci başlatabilirsiniz. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yapın ve arama çubuğuna "TUBİS" yazın.
Ardından yönlendirileceğiniz Tüketici Hakem Heyeti başvuru sayfasında kesilen aidata ilişkin dekont, adres, mail ve bankanın vergi numarası gibi bilgileri ilgili yerlere girip işleminizi tamamlayabilirsiniz.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.