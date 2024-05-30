- Ekonomi

Kredi kartı sahipleri dikkat: Geri ödeme yapılacak!

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Kredi kartı aidatı ödemek zorunda değilsiniz. Ödediğiniz aidatları geri talep edebilirsiniz. Bunun için birkaç basit adımı takip etmeniz yeterli.

Kredi kartı sahipleri dikkat: Geri ödeme yapılacak! mask
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Kredi kartları sağladığı taksit imkanları ve puan biriktirme gibi özellikleriyle kullanıcılarına avantajlar yaratıyor.bilirsiniz.

Fakat birçok kredi kartı için aidat ödemek zorunlu. Bu aidatı ödemek istemeyenlerin yapması gereken şey ise kart sözleşmesini dikkatlice okumak.

Eğer imzaladığını sözleşmede aksi bir durum belirtilmiyorsa tüketici hakları sayesinde aidat ödemekten kurtulabilirsiniz.

İşte kredi kartı aidatı ödemek istemeyenlerin bilmesi gereken tüm detaylar…

TALEP OLUŞTURMAK

Kredi kartı alırken imza attığınız sözleşmede yıllık kullanım ücreti talep edilebileceği, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) düzenlediği ‘Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar’a ilişkin beyannamede belirtilir.

Kredi kartı aldığınız sırada imzacısı olduğunuz sözleşmede böyle bir madde yazmıyorsa bankanın sizden aidat isteme hakkı bulunmuyor.

Ancak ekstrenize aidat yansıması halinde buna direkt olarak itiraz edebilirsiniz. İlk olarak bankayla iletişime geçebilir ve bir dilekçe ile şubenizden gerekli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Hatta istemeniz halinde daha önce sizden kesilen kart aidat bedellerinin iadesini de talep edebilirsiniz.


İADES NASIL ALINIYOR?

Kredi kartı aidatı için otomatik ödeme talimatı verdiyseniz ya da farkında olmadan bu aidatı ödediyseniz geçmişe yönelik itirazda bulunarak iade talebi oluşturma hakkınız var.

Bu işlemi üç farklı yolla gerçekleştirebilirsiniz:

- İade talebinize ilişkin detayların yer aldığı bir dilekçe ve ekstre hakkında banka şubesinden işlemde bulunabilirsiniz.

- Şahsi olarak ekstrenizle birlikte Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuruda bulunabilir, ödediğiniz aidat bedellerinin iadesini talep edebilirsiniz.


- Mail ile e- Devlet üzerinden süreci başlatabilirsiniz. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yapın ve arama çubuğuna "TUBİS" yazın.

Ardından yönlendirileceğiniz Tüketici Hakem Heyeti başvuru sayfasında kesilen aidata ilişkin dekont, adres, mail ve bankanın vergi numarası gibi bilgileri ilgili yerlere girip işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Kaynak: Kamu Son Haber

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30 May 2024 - 03:04 - Ekonomi

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